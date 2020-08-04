Rambo Okan'dan Ali Koç'u şaşırtan hareket

Fenerbahçe Kulübü'nün bayramlaşma töreninde sarı-lacivertliler arasında Rambo Okan lakabıyla tanınan taraftar, Başkan Ali Koç'un yüzüne doğru elini götürdü. Kamuoyu olayı makas almak diye yorumladı, olayı izleyenler ise "Rambo Başkanın maskesini düzeltmek istedi" yorumunda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
04 Ağustos 2020 Salı, 10:23
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Fenerbahçe Kulübü'nün bayramlaşma töreninde sarı-lacivertliler arasında Rambo Okan lakabıyla tanınan taraftar, Başkan Ali Koç'un yanağından makas almak istedi. 

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu görüntülerde Başkan Ali Koç'un da esprili şekilde, "Yapma böyle şeyler" dediği duyuldu. Bir grup taraftar Ali Koç'u eleştirirken, çoğunluk ise "Tribünden gelen taraftar başkan" yorumu ile başkanı övdü.

Olayı izleyenler ise "Rambo Başkanın maskesini düzeltmek istedi, makas almak maksadı yoktu" yorumunda bulundu.


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