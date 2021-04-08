'Randevuya gidilmezse ayda 150 bin aşı ziyan olur'

08 Nisan 2021 Perşembe, 11:12

Antalya Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu Başkanı Dr. Ozan Uzkut, koronavirüse karşı geliştirilen Pfizer-Biontech aşılarının halk sağlığı laboratuvarlarında eksi 70 derece soğuk dolaplarda saklanarak, günlük randevu sayısına göre, özel taşıma aküleriyle soğuk zincir kırılmadan aşı merkezlerine götürüldüğünü söyledi. 2-8 derecelik aşı dolaplarında 120 saat tutulabilen aşıların önce çözülmesinin beklendiğini, daha sonra flakonların serum fizyolojik ile sulandırıldığını aktaran Dr. Uzkut, çok hassas sallanarak karıştırma işlemi gerçekleştirildiğini söyledi. Aşının renk ve partikül kontrolü yapıldıktan sonra flakondan tek kullanımlık şırıngalarla 6 ayrı doz olarak uygulandığını dile getiren Dr. Uzkut, Pfizer-Biontech aşısını tercih edenlere 'Randevu alıp, aşı olmaya gitmezlik yapmayın' çağrısında bulundu.

'6'ŞARLI GRUP HALİNDE UYGULANIYOR'

Türkiye'de isteğe göre Çin merkezli Sinovac ile Almanya merkezli Pfizer-Biontech aşısı yapıldığına değinen Dr. Ozan Uzkut, şunları söyledi:

"Biontech aşısı uygulaması, saklama koşulları gereği hastanelerde yapılıyor. Biontech aşısının özelliği, aşılar dolaptan flakon halinde çıkıyor ve bu flakonun 6 kişiye yapılması gerekiyor. Flakon dolaptan çıktıktan sonra 6 saat içerisinde tüketilmesi gerekiyor. Hastanede Biontech aşıları 6'şarlı grup halinde uygulanıyor; fakat gün sonunda 6 kişi gelmezse aşıların bir kısmı kalabiliyor. Randevu sistemimizde 6'şar randevu veriliyor ama bazı sebeplerden kişilerin randevuya gelmemesi durumunda son kalan flakonda arta kalan doz bulunuyor. Bu 1 ile 5 kişi arasında değişebiliyor."

'RANDEVUYA ZAMANINDA GELİNMELİ'

Türkiye'de 1517 hastanede Pfizer-Biontech aşısının uygulandığına değinen Dr. Uzkut, "Her hastanede yarım, ortalama 2-3 flakon kaldığını düşünürsek günde 5 bin, ayda 150 bin civarında aşının ziyan olması manasına geliyor. Buna mutlaka önlem alınması gerekiyor. Başta randevu alan kişiler saatinde gelmeli, gelemeyecekse randevu iptalini yapmalı, başkasının hakkını yememesi gerekiyor. Bu duruma tedbir alınmalı. Sağlık çalışanları bir aşı nedeniyle soruşturma geçirebiliyor. Aşıların bu sebepten ziyan olması biz sağlıkçıların içini acıtıyor" diye konuştu.