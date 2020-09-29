Rangers - Galatasaray müsabakası, teve2'den yayınlanacak
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda perşembe günü İskoçya'nın Rangers takımı ile deplasmanda oynayacağı müsabaka, şifresiz olarak teve2'den yayınlanacak.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda perşembe günü İskoçya'nın Rangers takımı ile deplasmanda oynayacağı müsabaka, şifresiz olarak teve2'den yayınlanacak.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile sarı kırmızılı taraftarlar ve futbolseverlere bir müjde verdi. Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, "Futbolseverlerin yoğun talebi sonrası çalışma arkadaşlarımız gerekli görüşmeleri gerçekleştirdi. UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray’ın 1 Ekim’de Rangers ile oynayacağı karşılaşma teve2’de yayınlanacak. Başarılar Galatasaray" ifadelerine yer verdi.
Öte yandan müsabaka öncesinde ve sonrasında yorumcuların değerlendirmeleri Spor Smart'ta olacak. Spor Smart ayrıca teve2 ile birlikte aynı anda müsabakayı canlı olarak izleyicilerine aktaracak.
Kamuoyundan gelen 'şifresiz yayın' ricası üzerine Bakan Kasapoğlu'nun devreye girdiği öğrenildi.
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