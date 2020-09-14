Rasim Ozan Kütahyalı ekrana çıktı, Boşnaklar harekete geçti

14 Eylül 2020 Pazartesi, 08:12

Rasim Ozan Kütahyalı, uzun bir aradan sonra Beyaz TV'ye çıktı. Boşnaklara yönelik ırkçı ve cinsiyetçi sözlerinden dolayı tepki çeken Kütahyalı, iktidar partisine yakınlığıyla biliniyor. Kütahyalı'nın birkaç kez medyaya dönmesi için yoklama yapılmış ancak tepkiler durmayınca beklemeye alınmıştı.

Kütahyalı'nın içeriği ve seviyesiyle her zaman tartışma konusu olan Beyaz Futbol'a çıkması üzerine geçmişte kullandığı ırkçı ve cinsiyetçi sözlerinin hedefi olan Boşnak yurttaşlar tepki gösterdi.

Sosyal medyada, “Beyaz TV'de bu sabah Boşnaklara ırkçılık yapan Rasim Ozan Kütahyalı ekranlardaydı. Boşnak camiası olarak hiçbir yerde görmek istemiyoruz. #BoşnaklarROKuİstemiyor” mesajı paylaşıldı.

Kütahyalı’nın 'Beyaz Futbol' programında yeniden yer alacağı iddiası üzerine de Boşnaklar, “Beyaz Futbol program sunucusu Ahmet Çakar ve Beyaz Futbol resmi sayfası ne demek istiyor? Biz Boşnaklara yönelik hakaret eden ırkçı Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz Futbol'a mı dönüyor? Boşnak camiası olarak görmek istemiyoruz” açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Rasim Ozan Kütahyalı, Melih Gökçek'in oğlu Osman Göçek'e ait olan Beyaz TV’de yayınlanan "Beyaz Futbol" programında Boşnak vatandaşlarına ırkçı ve cinsiyetçi hakarette bulunmuştu. Rasim Ozan Kütahyalı’nın hakareti sonrasında Boşnaklar protesto gösterileri yapmış ve Kütahyalı hakkında suç duyurularında bulunmuştu.