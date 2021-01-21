Real Madrid, 3. lig takımına elendi
İspanya Kral Kupası’nda Real Madrid 3. lig tekibi Alcoyano’ta mağlup oldu.
Real Madrid, İspanya Kral Kupası son 32 turunda uzatmaya giden maçta Alcoyano’ya 2-1 yenilerek kupaya veda etti.
İspanya Kral Kupası’nda Real Madrid 3. lig tekibi Alcoyano’ta mağlup oldu. Geçtiğimiz yıl kupaya Real Sociedad’a çeyrek finalde 4-3 elenerek veda eden Madrid, bu yıl daha erken bir turda elendi. İlk yarının son dakikasında Eder Militao’nun kafa vuruşundan bulduğu golle öne geçen Real Madrid, karşılaşmayı uzun süre 1-0 önde götürdü. Maçın 80. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda Jose Solbes’in golüyle skoru eşitleyen Alcoyano maçı uzatmaya götürmeyi başardı. İlk uzatma aynı skorla geçilirken ikinci uzatmada Alcoyano, Ramon Lopez Olivan’ın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Maçın son 10 dakikasını 10 kişi oynayan Alcoyano, 115. dakikada Juan Antonio Casanova Vidal’in attığı golle öne geçti ve Real Madrid’i eleyerek son 16’ya kaldı. Maçta sadece 5 şut çeken 3. lig tekibi Alcoyano’da 41 yaşındaki kaleci Jose Juan Figueiras takımı adına yaptığı 10 kurtarışla galibiyette önemli rol oynadı.
Kral Kupası’ndan erken elenen Real Madrid hafta sonu La Liga’da deplasmanda Alaves ile karşı karşıya gelecek. Kral Kupası’nda dün oynanan bir diğer maçta Real Sociedad, 2. lig ekibi Cordoba’yı Willian Jose’nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Bugün oynanacak Kral Kupası maçlarında ise Ibiza Athletic Bilbao ile, Cornella da Barcelona ile karşı karşıya gelecek.
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