Real Madrid yıldızı Modric'i bırakmadı
AS’ta yer alan haberde Hırvat oyuncu Modric ve Real Madrid yönetimi arasında sözlü olarak kontrat yenileme için anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Real Madrid, sözleşmesi sezon sonu bitecek Luka Modric ile 1 yıllık yeni kontrat için anlaşmaya vardı.
AS’ta yer alan haberde Hırvat oyuncu ve Real Madrid yönetimi arasında sözlü olarak kontrat yenileme için anlaşmaya varıldığı belirtildi. Sözleşmedeki bazı maddelerde anlaşmazlıklar olsa da hafta içinde görüşmelerin tamamlanarak resmî açıklamanın yapılmasının beklendiği ifade edildi. Normal şartlarda sözleşmesi bu yaz bitmesi gereken Luka Modric’in 2019’da kazandığı Ballon d’Or ödülü sayesinde sözleşmesi 1 yıl daha uzamıştı. Luka Modric’in, pandemi sebebiyle gelirlerinde %25 düşüş yaşayan Real Madrid’in maaş indirim talebini kabul ettiği ve önceki sözleşmesinin altında bir ücrete imza atacağı ifade edildi. 2012 yılında Tottenham’dan Real Madrid’e 35 milyon Avro karşılığında transfer olan Luka Modric, Real Madrid formasıyla çıktığı 363 maçta 25 gol kaydetti.
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