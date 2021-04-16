Real Madrid'den Benzema'ya yeni sözleşme

16 Nisan 2021 Cuma, 12:35

Marca’da yer alan haberde sözleşmesi gelecek yıl sona erecek Karim Benzema’nın Real Madrid ile yeni bir sözleşme imzalayacağı belirtildi. Henüz resmi imzanın atılmadığı ancak iki tarafın da sözlü olarak anlaşmaya vardığı kaydedildi. Sezon bitmeden resmi açıklamanın yapılacağı kaydedilirken Fransız golcü yeni kontratıyla 2023’e kadar Madrid ekibinde kalacak.

“KALMAK İSTİYORUM”

Karim Benzema, Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Atalanta maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında takımda kalmak istediğini vurgularken, “Kulüp benimle sözleşme yenilemek istiyorsa ben hazırım.” ifadelerini kullanmıştı.

31 GOLE DİREKT KATKI

Fransız forvet bu sezon Real Madrid formasıyla 36 maça çıkarken 25 gol kaydetti. Benzema ayrıca 6 asistlik katkı sağladı. 2009’da 35 milyon avro karşılığında Lyon’dan Real Madrid’e katılan Benzema, 4 kez Şampiyonlar Ligi ve 3 kez La Liga şampiyonluğu yaşadı.