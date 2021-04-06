Real Madrid'in yıldızı koronavirüse yakalandı, Liverpool maçında yok!
Real Madrid'in Fransız stoperi, Raphael Varane koronavirüse yakalandı.
Real Madrid'de Liverpool ile oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek finali öncesinde stoper krizi yaşanıyor.
İspanyol devinde kaptan Sergio Ramos, sakatlığı sebebiyle oynayamayacak. Stoperde Ramos'un eksikliğini hissedecek olan Real Madrid'e bir kötü haber de Varane'dan geldi.
Real Madrid, Fransız stoper Raphael Varane'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Real Madrid'de Liverpool karşısında stoper ikilisinde Nacho ve Militao'nun oynaması bekleniyor.
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