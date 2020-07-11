Real Madridli Bale istenmeyen adam!

11 Temmuz 2020 Cumartesi, 14:23

Real Madrid'de eleştiri oklarının hedefindeki isim Galli yıldız Gareth Bale, Alaves maçındaki hareketi nedeniyle taraftarların sert tepkisini çekti.

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid’in yılda 15 milyon Euro kazanan yıldızı Gareth Bale, son dönemde saha içinde yaptıklarından çok saha dışındaki hareketleri ile konuşuluyor. Daha önce Real Madrid ile dalga geçtiği ile taraftar ve yönetimle arası açılan Gareth Bale, bunlara bir yenisini eklemekten de geri durmuyor.

Dün ligde oynanan Alaves maçında yedek kulübesinde başlayan ve oyuna dahil edilmeyen Gareth Bale, koronavirüs nedeniyle taktığı maskeyi de kullanarak oynanan futbolla dalga geçti. Bir ara maskeyi yüzüne geçiren Galli yıldız, oynanan futbolun sıkıcı bulduğunu göstermek için uyuma numarası yaptı.

TARAFTAR ÖFKELİ

Real Madrid’in 2-0 kazandığı karşılaşmada uyuyormuş gibi yaparak yedek kulübesindeki diğer takım arkadaşları ile şakalaşan Gareth Bale’in bu hareketi, taraftarlarla arasındaki ilişkiyi kopma noktasına getirdi. Real Madrid taraftarları, yıldız futbolcuyu sert bir dille eleştirdi. Kulübün taraftar sayfası, Bale’in hareketini sosyal medya hesabından paylaşarak, şu ifadelere yer verdi:

“Bale’den büyük saygısızlık… Bu hareket, artık takımın bir parçası olmak istemediğini açıkça gösteriyor. son dönemdeki performansı rezalet… Kimse Zidane’ı, Bale’i oynatmadığı için suçlayamaz. Diğer oyuncular onun çok çok üstünde… Eğer ayrılmak istiyorsa onu takımdan göndermek en mantıklısı olur.”