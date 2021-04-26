Refik Halid Karay’ın memleket yazıları...

26 Nisan 2021 Pazartesi, 00:03

Refik Halid Karay’ın, İnkılâp Kitabevi etiketiyle yayımlanan 18 kitaplık Memleket Yazıları serisi, romancı, öykü yazarı ve gazeteci Refik Halid Karay’ın 1938-1965 yılları arasında Tan, Akşam, Yeni İstanbul, Zafer gibi dönemin en çok ses getiren gazete ve dergilerinde yayımlanan eserlerinden oluşuyor.

Memleket Yazıları, Türkiye tarihinin en hareketli döneminde memleketin geçirdiği siyasi, kültürel, kentsel dönüşümler konusunda Refik Halid’in neler düşündüğü, Osmanlı geçmişini nasıl değerlendirdiği ve hatırladığı, tek parti iktidarı sırasında ve demokrasinin tesis edilmeye çalışıldığı yıllarda memleket gündemine nasıl baktığını daha iyi anlama olanağı sunuyor.

Hep İstanbul adlı kitap ile başlayan seri, Kırk Yıl Evvel Kırk Yıl Sonra Anadolu’da, Edebiyatı Öldüren Rejim, Mutfak Zevkinin Son Günleri, Pek İyi Hatırlarım, Doğuştan Kadıncıl, Bu Gazeteciler, Ağaç ve Ahlak, Türkçenin Tadı ve Ahengi, Bir Denizden Bir Denize, İnsanlık Halleri Huy Arabeskleri, Karga Bana Dedi ki, Güzel Sanat Suçları, Cihangir Dalkavuğu Tarih, Elli Yıl Önceki, Taklitten Adete Gündelik Hayat, Sulhte Cimri Harpte Müsrif ile devam ederek Atatürk’e Eğilen Bir Sürgün kitabıyla tamamlanıyor.