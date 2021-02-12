Reha Erdem'den karantina komedisi..

12 Şubat 2021 Cuma, 13:05

Reha Erdem’in yazdığı ve 2020 Nisan’ında karantinaya kapanan İstanbul’da Zoom üzerinden çektiği komedi, 13 Mart’ta MUBI’de seyirciyle buluşuyor.



Karantinayı fırsat bilip çevrimiçi bir suç ağı kurmuş iki dolandırıcının ve bu ağa yakalanan insanların yaşadığı trajikomik olayları konu alan film, Serkan Keskin, Nihal Yalçın, Bülent Emin Yarar, Ezgi Mola, Taner Birsel, Tilbe Saran, Esra Bezen Bilgin, Tansu Biçer ve Ecem Uzun’u bir araya getiriyor.

Erdem’in merakla beklenen kara komedisi Seni Buldum Ya!, seyirciyle ilk kez ve sadece MUBI’de buluşacak.

Erdem’in yazdığı ve 2020 Nisan’ında karantinaya kapanan İstanbul’da Zoom üzerinden çektiği film, 13 Mart’ta MUBI’de gösterime girecek.

Yapımcılığını Ömer Atay ve Serra Ciliv’in üstlendiği Seni Buldum Ya!, pandemi dönemini fırsat bilerek çevrimiçi bir suç ağı kuran iki dolandırıcının ve bu ağa yakalanan insanların korku, endişe ve bir o kadar da başkaldırı, heves, empati, aşk ve dans dolu hâllerini anlatıyor.

Oyunculara özel yazılmış roller Maskesiz evden çıkamayacak hâle gelmiş insanların yaşadığı bir dünyada geçen ve masumun suçluya, suçlunun da masuma dönüştüğü film, Serkan Keskin, Nihal Yalçın, Bülent Emin Yarar, Ezgi Mola, Taner Birsel, Tilbe Saran, Esra Bezen Bilgin, Tansu Biçer ve Ecem Uzun’u ilk kez aynı projede bir araya getiriyor.