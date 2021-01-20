Rekabet Kurumu 17 teşebbüs ve bir dernek hakkında soruşturma açtı
Rekabet Kurumu, Mersin ili Bozyazı ve Anamur ilçeleri sınırları içerisinde muz toptan ticareti ile iştigal eden 17 teşebbüs ve bir dernek hakkında soruşturma açtı.
Rekabet Kurumu soruşturma hakkında şu bilgileri paylaştı:
Mersin ili Bozyazı ve Anamur ilçeleri sınırları içerisinde muz toptan ticareti ile iştigal eden teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla resen yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.
Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 17.12.2020 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak;
1. Bozyazı Komisyoncular Derneği
2. Ahmet Gilik Gilikler Yaş Meyve ve Sebze Ticareti
3. Ahmet Koçluk Kuzu Komisyon Evi
4. Aydul Tarım Ürn. İnş. Gıda Nak. Pet. Ürn. San. ve Tic. Ltd. Şti.
5. Ayyıldız Gıda Tarım Ürünleri İnşaat Malzemeleri Taşımacılık Mobilya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
6. Deniz Turizm Ve Otelcilik Anonim Şirketi
7. Doğan Tarım Ürünleri Nakliyat ve Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi
8. Fehmi Çiçek Komisyon Evi
9. Halil Ulutaş-Akışlar Yaş Sebze Meyve Ticareti
10. Karaoğlu Hırdavat Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
11. Osman Özdeniz Özdeniz Tarım Ürünleri
12. Osman Yılmaztürk-Yılmaztürkler Sarartma
13. Sedat Güğül-Güğül Komisyon Evi
14. Seracettin Akı Bizim Yaş Meyve ve Sebze Ticareti
15. Süleyman Özdeniz Özdenizler Komisyon
16. Süleyman Tok Sebze Ve Meyve Ticareti
17. Şahin Yağlı Tohumlar Tarım ve Zirai Ürünler Paz. İnş. Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti.
18. Tamer Doğan Doğan Kardeşler Yaş Sebze ve Meyve Ticareti
hakkında soruşturma açılmasına, 20-54/755-M sayı ile karar verdi.
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