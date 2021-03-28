Renkli ve desenli maskelerde ölümcül tehdit
Koronavirüsten korunmak için kullanılan renkli maskeler konusunda uyarılar yapan doktorlar, renkli ve desenli maskelerin alerjik reaksiyonlara yol açarak insanların günlük yaşantılarını olumsuz etkileyebileceğini, hatta alerjik şok durumunda ölüme kadar da götürme riski taşıdığını söyledi.
Tüm dünyayı kasıp kavuran
Covid-19 pandemisi, 7'den 70'e günlük alışkanlıkları tepeden tırnağa
değiştirirken, maske kullanımını ise vazgeçilmez hale getirdi. Aksesuar haline
getirmek için tasarlanan renkli ve desenli maskeler ise sağlık açısından
çeşitli riskler taşıma ihtimali bulunduruyor. Rengarenk ve desenli maskelerin
yapımında kullanılan bazı maddelerin alerjik reaksiyonlara sebep olabileceğini
söyleyen uzmanlar, vatandaşları maske kullanımı konusunda uyardı. Renkli ve
desenli maskelerin alerjik reaksiyonlara yol açabileceğini belirten doktorlar,
anafilaksi (alerjik şok) durumunda ise ölümle sonuçlanabilecek vakaların ortaya
çıkma riskinin bulunduğuna dikkat çekti.
RENKLİ MASKELERDE ÖLÜM RİSKİ
Renkli ve desenli maske kullanımı
konusunda uyarılarda bulunan Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine
Kulak-Burun-Boğaz Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Kübra Topal,
"Korona virüs ile mücadelede en önemli silahlarımızdan bir tanesi maske.
Elbette maskeler korona virüste koruyuculuğu sağlarken, beraberinde çeşitli
sıkıntılar oluşturabileceği durumlarda ne yazık ki olabiliyor. Alerjik durum
bunlardan bir tanesidir. Maske, içerisinde barındırdığı kimyasal maddeler
nedeniyle alerji geliştirebiliyor. Bu alerjilerde hastalarımızı derecelerine
göre etkileyebilmektedir. Daha çok alerjiden bahsedilen durum döküntü, egzama
tarzı kızarıklık, kaşınma, kabarcık oluşumu gibi durumlar olabiliyor. Ama bu
alerjik durum daha ileri boyuta giderse, bizlerin çok korktuğumuz 'anafilaksi'
(alerjik şok) dediğimiz hızla gelişen ve solunumun durmasına sebep olan bir
durum" dedi.
"ALERJİK SORUNLARA NEDEN OLABİLİYOR"
Maskede neden alerjinin
geliştiğini anlatan Dr. Topal, "Bizlerin kullandığı cerrahi maskelerdir,
diğeri N95 dediğimiz koruyucu maske, bunun koruyuculuğu daha fazladır. Bir de
halkımızın normal şartlar altında kullanabileceği maskelerle, yıkanabilir
maskeler bulunuyor. Bütün bu maske türlerine karşı alerji gelişebilir. Bunlar
maskelerin içerdiği kimyasal maddelere bağlı olabiliyor. Özellikle duyarlılığı
olan kişilerde alerjik reaksiyonlar görebiliyoruz. Ama daha çok kızarıklık,
kaşıntı, döküntü tarzında alerjik durumlar gözlemliyoruz. Bazen kullandığımız
maskelerin iplerini kulaklarımıza geçirdiğimizde temas ettiği bölgelerde yine
aynı şekilde alerji veya döküntüler görebiliyoruz. Ama bizim için dikkatli
olmamız gereken solunum bulgularıyla beraber işitmede beraberlik gösterip
göstermediğidir. Eğer hırıltılı bir solunum, nefes almakta güçlük, dilde veya
boğazda şişme, şişme hissi, yutkunmakta güçlük gibi buna benzer solunum
semptomlarına bağlı şikayetlerimiz var ise muhakkak en yakın bir sağlık
kuruluşuna gitmemiz gerekiyor. Çünkü bizlerin alerjik durumlarda en çok
tedirgin olduğumuz nokta aniden solunum durmasına neden olabilecek anafilaksi
(alerjik şok) durumudur" diye konuştu.
ALERJİK DURUMLARA KARŞI DİKKAT UYARISI
Alerjiyi ortadan kaldırmanın
herhangi bir yöntemi olmadığına dikkat çeken Topal, şu ifadeleri kullandı:
"Ancak kişinin duyarlığı
olduğu, hassas olduğu maddenin kullanılan maskede içerip içermediğini bilmesi
bizleri koruyabilecek en büyük etkendir. Fakat bu şu an kullandığımız
maskelerde ne yazık ki bilinemiyor. Eğer cerrahi maskelere karşı alerjimiz var
ise cerrahi maskeyi takmadan önce kişi mutlaka pamuklu bir bez ile veya
kendisince hazırladığı pamuklu bir bez ile cerrahi maskenin altından takabilir.
Bu şekilde normal şartlarda tek kullanımlık maskelerin yüzümüze, cildimize
temasını önlemiş oluruz. Yıkanabilen kumaşta üretilen maskelerde ise alerjik durumlar
daha çok maskenin üzerinde kalan deterjan kalıntılarına bağlı gelişebilir.
Bunun da maskelerimizi yıkadıktan sonra güzelce durulanmasıdır. Tamamen
maskemizin deterjandan veya barındırdığı kimyasal maddelerden arındırılmasıdır.
Bu sayede alerjiyi önleyebiliriz. Bunlara mutlaka dikkat etmeliyiz. Bunun
dışında tabii ki maskemizi sürekli takıyoruz, çünkü maske takmak çok önemli,
bizi koronaya karşı koruyor. Maskemizi takarken de alerjik durumlara karşı da
dikkatli olmalıyız."
ALERJİK DURUMLARDA DOKTORA MÜRACAAT ŞART
Maskenin temas ettiği yerlerde
kızarıklık, döküntü, renk değişikliği gibi alerjik durumlar oluştuğunda mutlaka
doktora müracaat edilmesinin gerektiğini ifade eden Topal, "Ben,
Kulak-Burun-Boğaz uzmanıyım. Hastalar maske taktıklarında özellikle burundan
nefes alıp vermekte sıkıntı yaşayabiliyor. Bizlere bu yüzden başvuruda
bulunabiliyorlar. Ben bile şu anda konuşurken maskenin varlığı konuşmamı
etkiliyor. Onun dışında maskenin temas ettiği yerlerde kızarıklık, döküntü,
maske çıktıktan sonra renk değişikliği, iz veya ağrı gibi bu tür şikayetlerle
bizlere müracaat eden hastalarımız var. Biz bu hastalarımıza da alabilecekleri
tedbirleri anlatıyoruz. Hastalarımıza, dikkat etmesi gereken noktaları
söylüyoruz" dedi.
“MASKE TAKMADAN VİRÜSTEN KORUNMAK MÜMKÜN DEĞİL”
Maskenin
virüse karşı yüzde 90 koruyuculuğunun bulunduğunu ifade eden Topal,
"Maskemizi takmadan virüsten korunmamız mümkün değil. Maskenin yüzde 90
civarında bir koruyuculuğu var. Belki de vurulduğumuz aşıların bu kadar
koruyuculuğu yoktur. Bu yüzden maskemizi takmaya mutlaka özen göstereceğiz.
Alerjik reaksiyonlarda da önerilerimize dikkat edeceğiz" sözlerine ekledi.
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