Resmi Gazete'de yayımlandı: Sigara paketlerinde yeni dönem

05 Eylül 2021 Pazar, 10:39

Deneme üretimleri başta olmak üzere her ne suretle olursa olsun yapılan üretimlerde, tütün mamulü birim paketi ile sigara üzerinde marka adı veya şirket-firma unvan kısaltması yazılması zorunluluğu getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikte, tütün ürünleri ihracatının artırılması ile tütün ürünlerinde kaçak ve kayıt dışılığın önlenmesi amacıyla değişikliklere gidildi.

BAKANLIĞA BİLDİRİLECEK

Buna göre, firmalarca üretim ve faaliyet uygunluk belgesi alınması sonrasında, tesis sahası dışında Bakanlıktan izin almak ve tesisin bulunduğu il sınırları dahilinde olmak kaydıyla ek mamul ambarı, kurulum öncesi bildirimde bulunmak şartıyla da ek ham madde ambarı kurulabilecek. Kullanımından vazgeçilen ambarlar, boşaltılma tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde Bakanlığa bildirilecek.

Makine çalışma testleri, ürün denemeleri, deneme üretimleri ile her ne suretle olursa olsun yapılan üretimlerde, tütün mamulü birim paketi ile sigara üzerinde marka adı veya şirket-firma unvan kısaltması yazılması zorunlu olacak. Tütün mamulü birim paketi ile sigara üzerine yazılacak bilgiler işlem öncesi Bakanlığa bildirilecek.

İŞLEM GÖRMÜŞ TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULLERİ İHRACATI

Yönetmelikle, harmanlanmış tütün, homojenize tütün veya yeniden tertip edilmiş tütün, kıyılmış tütün, şişirilmiş tütün, şişirilmiş tütün damarı, tütün döküntüleri ile tütün döküntülerinin işlenmesi ile elde edilen tütünler artık "işlem görmüş tütün" olarak adlandırılacak.

Gerekli işlemleri yerine getiren firma, ürettikleri tütün mamullerini veya işlem görmüş tütünü serbestçe ihraç edebilecek. İhracat rejimi kapsamında ihraç edilecek işlem görmüş tütün ve tütün mamulüne ilişkin belirlenen bilgi ve belgeler üretim öncesi Bakanlığa bildirilecek.

Dahilde işleme rejimi kapsamında ihraç edilecek işlem görmüş tütün ve tütün mamulleri için dahilde işleme izin belgesi almak amacıyla Ticaret Bakanlığına başvuru yapılmadan önce Bakanlıktan ön izin alınacak.

15 GÜN İÇİNDE ÖN İZİN

Bakanlığa yapılan başvuruda beyan edilen bilgi ve belgeler, tesisin üretim kapasitesi de dikkate alınarak değerlendirilecek ve uygun bulunanlara, başvuru tamamlanma tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde ön izin verilecek.

İşlem görmüş tütün veya tütün mamullerinin ihracatı, sadece üretimini gerçekleştiren firma tarafından yapılabilecek.

Yurt içi piyasaya arz edilen tütün mamulü birim paket ve grupmanı kullanılarak üretilen ve ihraç edilen mamulat çeşidinin birim paket ve grupmanı üzerinde "ihracat amacıyla üretilmiştir" ibaresi ile ihraç edilen ülke isminin Türkçe ve ihraç edilen ülkenin resmi dilinde, en az 8 puntoda sabit ve silinemez olarak basılması zorunlu olacak.

Homojenize tütün, şişirilmiş tütün damarı, tütün döküntülerinin işlenmesiyle elde edilen tütünler ve bu tütünleri üretmek amacıyla tütün damarı ve tütün döküntüleri ile aynı tipten olmak kaydıyla harmanlanmış yaprak tütün, şişirilmiş tütün ve kırık tütün ithaline üretim ihtiyaçları ile sınırlı olarak ve Bakanlıktan "Tütün İthalatı Uygunluk Belgesi" almak kaydıyla izin verilecek.