Tekirdağ'da sigara kağıdı operasyonu
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde jandarma bir eve düzenlediği operasyonda çok sayıda filtreli sigara kağıdı (makaron) ve tütün ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Kapaklı ilçesinde bir kişinin kaçak sigara üretip, sattığı ihbarı üzerine söz konusu eve baskın düzenledi.
Evde 15 bin içi tütün doldurulmuş makaron, 70 bin boş makaron, sigara sarma makinesi, 70 kilogram kıyılmış tütün, 2 kompresör ele geçirildi.
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