Reuters: Venezuela, yaptırımlara rağmen Çin’e petrol ihracına yeniden başladı

27 Kasım 2020 Cuma, 16:01

Nakliye izleme hizmeti Tanker Trackers'dan alınan verileri Reuters’ın haberleştirmesine göre, Kyoto isimli tanker Ağustos'ta 1.8 milyon varil petrolü Venezüella'nın Jose Limanı'na ulaştırdı. Venezuela ABD’nin uyguladığı yaptırımlara rağmen Çin’e petrol ihracatını tekrar başlatmış oldu.

Reuters, “ABD'nin getirdiği yaptırımları, Trump yönetiminin Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu yerinden etme çabalarının bir parçasıydı fakat ABD, Venezüella'nın petrol ihracatını tamamiyle durdurmada ya da Maduro'nun gücünü zayıflatmada başarılı olamadı” şeklinde yorumladı.

PETROL SEVKİYATI MALEZYA’YA YÖNELMİŞTİ

Sputnik’in haberine göre, Venezuela petrol şirketi PDVSA'nın müşterileri, doğrudan petrol ihraç edemediklerinden şirketin öncelikle Malezya'ya olan petrol sevkiyatını arttırdı. Malezya'ya petrol götüren tankerlerin sonrasında Malezya kıyılarında diğer boş tankerlere petrolünü aktarmasının ardından petroller başka gemilerle Çin'e gönderiliyordu.

Çinli devlet şirketleri China National Petroleum Corp (CNPC) ve PetroChina , Washington yönetiminin Venezüella devlet petrol şirketi Petroleos de Venezuela (PDVSA) ile ticaret yapan şirketlere yaptırım kararını uzatmasının ardından 2019 Ağustos'unda Venezuüella limanlarında ham petrol ve yakıt dolumunu durdurmuştu.

ABD Hazine Bakanlığı sözcüsü çarşamba günkü açıklamasında Venezüella petrol sektörüyle bağlantı kuranların yaptırım riskine maruz kalacağını belirtmişti.