Rıdvan Dilmen, Pjanic yorumu ile ilgili açıklamada bulundu

13 Eylül 2021 Pazartesi, 21:02

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenerek puanını 10 yaptı ve averajla liderliğe yükseldi. Siyah Beyazlılar'ın gollerini Bathshuayi (2) ve N'Koudou attı. Batshuayi'nin attığı ilk golde Miralem Pjanic çok güzel bir asiste imza attı. Rıdvan Dilmen, Pjanic'in pasıyla ilgili TRT Spor'da yaptığı yoruma gelen eleştiriler üzerine bir açıklama yayımladı.

Rıdvan Dilmen, "Beşiktaş-Malatyaspor maçının ardından Pjanic'in inanılmaz asistini şaşkınlıkla izlemiştim" diyen Dilmen, "Yıllardır tecrübeliyim, çok önemli oyuncular, çok önemli paslar gördüm. Ben böyle bir asist görmemiştim. O günkü yorumumda "Çok acayip geldi" dediğimde, Beşiktaşlı taraftarların kendilerine göre haklı eleştirisine maruz kaldım. Bir gün sonraki yayınımda toparladığımı düşünüyorum. Meğerse Pjanic'in ne ilk ne de son pası. Geçmişte çok atmış. Böylesine güzel asistlerin devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Pjanic'in asisti için özel bir tabir kullanan Rıdvan Dilmen, "Futbolda Messi çalımı deriz. Hatta Panenka penaltısı diye tarihe geçen cümleler vardır. Bence Pjanic'in kendine has pası da dünya futbol tarihine geçecek diye düşünüyorum. Adını Pjanic pası olarak koyuyorum" açıklamasını yaptı.

Rıdvan Dilmen'in paylaşımı şu şekilde:







