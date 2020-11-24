Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Fatih Terim eleştirisi

24 Kasım 2020 Salı, 09:02

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de oynanan Galatasaray - Kayserispor maçının devre arasında ve sonunda NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında maçla ilgili değerlendirmeler yaptı.

İlk yarısı 0-0 eşitlikle sona eren Galatasaray - Kayserispor maçının devre arasında konuşan Rıdvan Dilmen, "Bu maçın ilk yarısının normalde 4-1 falan bitmesi lazım. Kayserispor'un bir kontratak dışında atağı yok. Galatasaray, çok rahat biçimde ceza sahası içine giriyor ve çok rahat gol pozisyonu buluyor. Ne kadar eksik olursa olsun Galatasaray'ın kazanmama ihtimali yok gibi görüyorum. Kayserispor'da Silviu Lung kurtarış yapmaktan sakatlandı. Fatih Terim değişikliğe gitmez. Bol orta için belki Ömer girer. Emre Akbaba savunma arkasına iyi koşu atıyor. Aynı 11'le çıkar ikinci yarıya." dedi.

MAÇ SONU DEĞERLENDİRMESİ

Galatasaray'ın sahasında Kayserispor ile 1-1 berabera kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulunan Dilmen, "Kayserispor'un puan alması için gol atması lazım demiştim. Bu benim yorumum, beni ilgilendirir. İlk yarıdaki görüntü, Fatih Hoca ve takımı ilgilendirmemeli. Ancak ilk yarı hocayı ve Galatasaray'ı ilgilendirmiş. Hoca, çift santrfora 1-0'dan sonra geçti. Ne gerek var?

Neden çift santrfora geçildi? 6-0 mı yenmek istiyorsun? Rakip 10 kişi zaten, bu fantezi futbola girer. Gerçek futbolun dışına girersin. Galatasaray'da Fatih Hoca 3 oyuncu değiştirerek şablonu değiştirdi. Fatih Hoca aslında mesaj verdi. Mesaj da 'Elimdeki kadro bu...' Feghouli gibi oyuncuya ihtiyacın varken, oyundan alıyorsun. Bunun başka anlamı yok! Feghouli sezon başından beri kötü. Gidecek mi, kalacak mı? Belli değildi..." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor - BB Erzurumspor maçına da değinen Rıdvan Dilmen, "Trabzonspor, BB Erzurumspor'u 1-0 yendi. Gazete manşetlerinde 'Av zamanı' falan... Kimse kimseyi kandırmasın. Trabzonspor, BB Erzurumspor maçında iyi oynamadı! Abdullah Hoca da kendini kandırmasın..." açıklamasında bulundu.