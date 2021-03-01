Rıdvan Dilmen'den flaş Erol Bulut açıklaması

01 Mart 2021 Pazartesi, 08:34

Süper Lig'in 27. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup ederken spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, mücadeleyi değerlendirdi

İşte Dilmen’in açıklamaları:

"Ligin bitmesine 14-15 maç var ama camialar açısından tamam mı devam mı maçıydı. Trabzonspor kendi evinde büyüklere 9 puan kaybetti. Seyircili oynanmamasının zaten karşılığı bu.

Fenerbahçe deplasmanda 32 puan kazandı. Belki son 20 yılda yoktur bu. Trabzonspor için bu maça kadar böyle bir çıkış gerekiyordu. Bu maç şampiyonluk yarışından uzaklaştırdı. Fenerbahçe’de olsa çok tartışılan bir teknik direktör ve teknik adam, demoralize olmuş şekilde devam edecekti.

Fenerbahçe’yi kutlamak lazım. 1-0 kaybetmiş olsa çıkan kadroyu eleştirme şansımız yüksek. Hepimiz müthiş eleştirdik. Bunların karşısında böyle sakin çıkabilmek kolay değil.

Trabzonspor 35-45 arası geldi. İkinci yarının başında da daha efektif oynarken Fenerbahçe gol attı. Pelkas en iyi transferlerden biri. 1-0’dan sonra risklerin alınacağı bir maç.

Başkan ve sportif direktörsünüz, Erol Hoca’yı yolladınız… B planınız var mı, yok. Burada ben kulübün davranış şeklini beğendim açıkçası. Kadro açıklanınca Novak varken Szalai’yi gördük Ekuban’a karşı. Şimdi anlıyoruz doğru yaptığını, her şeyi bilecek halimiz yok.

Osayi çabuk. Gittikçe hızlanıyor ve süratli ama bir problemi var. Hep kucak kucağa bir çaylak oyuncu olduğu için. Yüzünü dönmek için top rakipteyken başlayacak pozisyon almaya. Önüne atabilecek oyuncular da var. Kendi özelliklerini iyi kullanmıyor.

Thiam konusunda tercih yaptı. Bari diri bir oyuncu ile oynayayım dedi. Gökhan beni olumlu yönde şaşırttı.

Fenerbahçe 35 dakikayı sakin geçirdi. Golü bulduktan sonra kontra ataklarla farkı açabilirdi. Trabzonspor’da Abdullah Avcı’nın yarattığı bir mucize var. Çok maçları gitti geldi. Uğurcan bugün yine müthiş toplar çıkarttı ama ıslak zemine yakalandı ve top sekti.

Ekuban maç boyunca etkisiz kaldı. Berat fazla hücuma çıkamadı. Flavio iki arada bir derede kaldı. Djaniny Ekuban ile yer değiştirerek kaçtı sürekli.

Abdullah Avcı çok başarılı, skor ne olursa olsun. Oyunu da geliştirmeye çalışıyorlar. Samadıra, Kadıköy’ü bilemiyoruz. Meğerse ‘Ya varız ya yokuz’ demişler.

Mesut’un maksimum fizik kapasitesi bellidir. İlk geldiğinde de dedim, önümüzdeki yıla hazırlanılması lazım Mesut ile ilgili. O da fedakarlık yaptı. Zamana ihtiyacı var.

Hüseyin Göçek ile Rıdvan Dİlmen yemek yedi… Öyle olmadı mı, yemek yemişim ben… Yalan olduğunu o da biliyor. Ahlaksızlar.

Bu pozisyonda verse, benim futbol görüşümde her zaman penaltı olmadığını düşündüğüm için… Ahmet Ağaoğlu’nun gözüyle baktığımızda buna emsal penaltılar verildi mi yanlış olarak, verildi...

Erol Hoca sürpriz yaptı. Saha içinde de Sosa’nın performansı iyiydi."