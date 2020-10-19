Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk açıklaması!

19 Ekim 2020 Pazartesi, 08:56

Fenerbahçe’nin Göztepe’yi deplasmanda 3-2 yendiği maçın ardından %100 Futbol programında maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen; ‘’ Fenerbahçe haftaya Trabzonspor’u yenerse ilk yarıyı %80 lider tamamlar ve büyük oranda şampiyonluk adayı olur ‘’ dedi.

Fenerbahçe’nin Göztepe’yi yendiği maçın ardından maça ilişkin açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen Fenerbahçe’nin sergilemiş olduğu iyi oyuna ve kadrosunun derinliğine dikkat çekti. Yapılan transferlerinin yerinde eklemeler olduğunu söyleyen Dilmen; ‘’ Şimdiye kadar ligde oynanan en renkli maçtı. 5 gol olmasına rağmen iki takımın kalecisi de çok iyiydi. Fenerbahçe maça iyi başladı. Göztepe çok dirençli ve iyi bir takım. Fenerbahçe skoru 3-1’e getirdikten sonra baskınlığını kaybetti. 75.dakikaya doğru maç 5-6’ya gidebilirdi. Ama yakaladığınız pozisyonları atamazsanız psikolojik faktörler devreye girer. Kadro kalitesinin ötesinde Fenerbahçe kadro derinliği olarak çok öndeydi. Fenerbahçe’nin bu sezon atmış olduğu gol sayısı oyun üstünlüğüne göre az. Fenerbahçe’de 3 oyuncu olmazsa sorun olmaz ancak Göztepe’de 3-4 oyuncunun olmaması ciddi şekilde kayıptır. ‘’dedi.

Fenerbahçe’nin bu sene kadrosuna kattığı Samatta ve Cisse’nin performanslarını değerlendiren Dilmen; ‘’ Samatta ve Cisse arasında kıyas yapsanız kimse Cisse’yi neden ilk 11’de başlattın diye itiraz etmez. Ancak takıma sağladı katkıdan dolayı Samatta bir adım öne çıkıyor. Fenerbahçe’nin forvetinde şu an sorun yok. ‘’ ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYON 4 HAFTA ÖNCE BELLİ OLUR

Pandemi sebebiyle liglerin zor geçtiğini belirten Rıdvan Dilmen; ‘’ Büyük kulüpler içerde puan kaybedebilir ancak geçtiğimiz yıllara göre büyük kulüpler deplasmanda daha fazla puan alabilir. Büyük takımların 8-10 puan daha fazlasını alabileceğini düşünüyorum. Şampiyon olacak takımın geçtiğimiz yılların aksine 4 hafta önceden belli olacağını düşünüyorum. ‘’ dedi.