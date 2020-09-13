Roberto Carlos'un 100 yaşındaki babaannesi Covid-19'u yendi
Brezilyalı eski futbolcu Roberto Carlos'un 100 yaşındaki babaannesinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalığını yendiği bildirildi.
İspanya resmi haber ajansı EFE'nin verdiği haberde, Covid-19'a yakalanan ve bir aydır hastanede tedavi gören Roberto Carlos'un babaannesi Gismalia dos Santos da Silva'nın bugün hastaneden taburcu edildiği belirtildi.
Cordeiropolis'deki evine geri dönen Gismalia'yı burada çocukları, torunları ve torunlarının çocukları ile aralarında belediye başkanının da olduğu bazı vatandaşların karşıladığı kaydedildi.
Covid-19 salgının dünyada en yoğun görüldüğü ülkelerden biri olan Brezilya'da bu zamana kadar 4,3 milyondan fazla vaka tespit edilirken, 131 binden fazla kişi de yaşamını yitirdi.
Video Haberler
- 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulundu
- Yine inanç istismarı, yine cinsel taciz!
- Tepki çeken görüntüler! Sosyal medyada gündem oldu
- Firari FETÖ’cü, Erdoğan'ı bu sözlerle hedef aldı!
- Yurttaşlar akın etti! Uyarıları hiçe saydılar
- Fatih'te hareketli anlar! Çığlıkları duyan koştu
- Skandal görüntü! Velilerin karşısına böyle çıktı
- Cem Yılmaz muhabire böyle çıkıştı: Normal insanlarız biz
- Bir kadın cinayeti daha! Av tüfeğiyle öldürüldü
- Otomobilinin yanına gitti, hayatının şokunu yaşadı!