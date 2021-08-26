Roma-Trabzonspor maçı kaçta, nerede, hangi kanalda?

26 Ağustos 2021 Perşembe, 10:56

Süper Lig’deki ilk iki maçından galibiyetle ayrılan Trabzonspor, Avrupa Konferans Ligi’nde gruplara kalabilmek için Roma ile karşı karşıya gelecek.

Trabzon’da oynanan ilk maçı Roma, Lorenzo Pellegrini ve yeni transferi Eldor Shomurodov’un attığı gollerle 2-1 kazanmıştı. Trabzonspor’un golü ise Andreas Cornelius’tan gelmişti.

Stadio Olimpico’da oynanacak maç TSİ 20.00’de başlayacak ve karşılaşma ATV’den yayınlanacak.

Karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonu’ndan Srdjan Jovanovic yönetecek ve yardımcıları Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic olacak.

Bordo-mavililerde, sakatlığı devam eden Dorukhan Toköz ile yeni transfer Stefano Denswil forma giyemeyecek.

AVRUPA’DA 139. MAÇ

Bordo-mavili ekip, Roma karşısında Avrupa kupalarındaki 139. maçını oynayacak.

Trabzonspor, geride kalan 138 maçta 50 galibiyet, 36 beraberlik ve 52 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 177 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 190 gol gördü.

Bordo-mavililer, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 87, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda da 8 maç, UEFA Konferans Ligi'nde de 3 maç oynadı.