Romain Rolland ve Beethoven
Yapı Kredi Kültür Sanat (YKYS) bu hafta çevrimiçi iki etkinlikle meraklısını buluşturacak. Birincisi, Frankofoni Festivali kapsamında YKKS Yayıncılık ve Özel Saint Benoit Fransız Lisesi’nin YouTube kanalları üzerinden 7 Nisan Çarşamba günü yeniden gösterime açılacak olan “Romain Rolland’ın Yapıtından: Jean-Christophe ve Beethoven” başlıklı söyleşi ve konser.
Felsefeci, yazar, çevirmen Nami Başer, Nobel ödüllü (1915) Fransız yazar Rolland’ın, Adnan Cemgil’in çevirisiyle YKY tarafından yayımlanan üç ciltlik Jean-Christophe ırmak romanından yola çıkarak değerini bugün de koruyan görüşlerini irdeleyecek. Devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay ise romandan esinlenerek Rolland’ın en önemli araştırmacısı kabul edildiği Beethoven’den parçalar seslendirecek.
İkinci etkinlik ise 9 Nisan Cuma 17.00’de Yapı Kredi Yayınları - Instagram’da canlı yapılacak olan “Sanat Dünyamız Konuşmaları”nda derginin ocak-şubat sayısında da yer alan 13. Gwangju Bienali üzerine konuşma.
Etkinlikte, bu yıl “Minds Rising, Spirits Tuning” (Bilinçler Yükselir, Ruhlar Birleşirken) başlığıyla, 1 Nisan - 9 Mayıs 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan Asya’nın prestijli çağdaş sanat bienali Gwangju’nun Natasha Ginwala ile beraber sanatsal direktörlüğünü üstlenen Defne Ayas ve kamusal programlar sorumlusu Özge Ersoy konuşacak.
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