Romanlar Günü’nde STK’lerle özel buluşma

08 Nisan 2021 Perşembe, 15:01

Konak Belediyesi, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nde Roman sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek, Roman toplumunun sorunlarının masaya yatırıldığı ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği bir toplantı düzenledi.

Toplantının açılışında konuşan Başkan Abdül Batur, Konak Belediyesi’nin bir sene önce kurulan ARGE Müdürlüğünün en çok Roman dernekleriyle çalıştığına dikkat çekti. Batur, “Sizlerle devamlı irtibat halindeyiz. Bundan sonraki süreç daha rahat, güzel gidecek” diye konuştu. Konak Belediyesi’nin Roman Kültür Merkezi ve bu merkezin hemen yakınında madde bağımlılığıyla mücadele merkezi kurduğuna, Engelsiz Yaşam Köyü içinde iki kreş hazırladığına işaret eden Batur, “Bunların hepsi Roman kesimine yaptığımız çalışmalar. Roman toplumunun ihtiyacı olan istihdam, eğitim ve barınmayla ilgili problemleri bu tür programlı çalışmalarla aşarız. Ne mutlu bize ki sizleri temsil eden milletvekillerimiz, meclis üyelerimiz var. İzmir’in dokusu, nefes alması, özgürlüğe bakış açısı, mücadelesi farklı. Siz de bu mücadelede yalnız değilsiniz. Bir kardeşiniz olarak yanınızda olmaya devam edeceğiz” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın ise toplantıda Romanlar Günü’nün resmiyet kazandığı haberini verdi. Taşkın, “Cumhurbaşkanlığı gece yarısı Resmi Gazete’de Romanlar Günü’nün resmiyet kazanmasıyla ilgili genelge yayınlayarak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nı irtibat bakanlığı olarak belirledi. Türkiye’de Romanlar Günü resmiyet kazanmış oldu. Artık her yıl kutlanacak. Bu başarı hepimizin başarısı. Sahada olan, vatandaşlarımızla ilgili sorunları yaşayan ve sorunların çözümü için koşturan sivil toplum kuruluşlarının, belediye başkanlarımızın, genel başkan yardımcılarımızın, genel başkanımızın, katkı koyan partilerin başarısıdır. Bundan büyük memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum. Katkı koyan tüm partilere, sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık” dedi.

Toplantının açılış konuşmalarının ardından söz STK temsilcilerine verildi. Sırayla söz alan temsilciler Roman toplumunun yaşadığı sıkıntıları dile getirerek, taleplerini aktardı.

Toplantının kapanışında ise gündeme gelen konular değerlendirildi. Roman derneklerinin kendileri için değil, toplumları için gayret içinde olduklarını gördüklerini vurgulayan Başkan Batur, “Tüm notlarımızı aldık. Bizim daha fazla STK’ye ulaşmamız gerekiyorsa bunu hemen hayata geçiririz. Gençlerimizin eğitim ve madde bağımlılığı sorunlarını hızla çözmemiz gerektiğini biliyoruz. Kadınlarımızın iş hayatına katılması lazım. Roman Kültür Merkezi’nde kadınlarımızın meslek edinmesiyle ilgili bazı çalışmalar yapacağız. Merkezimizdeki düzenlemeleri sizlerin de önereceği kişilerle yapacağız” dedi. Batur, seyyar satıcıların durumuyla ilgili olarak gelen talebi de “İnsanların iş, aş hikayesi gerçekten derin. Ama bunların belirli bir disiplinle ve tüzük değişiklikleriyle yapılması lazım” diyerek değerlendirdi.

“BİZ HASSAS TERAZİYİ"

Batur, “Biz hassas teraziyiz. Bir tarafta esnaf, bir tarafta siz mağdursunuz. Sosyal denge olarak ortaya koyup, çözüm üretip hayata geçirmemiz lazım. Bu işleri beraber çözeceğiz” dedi. Batur STK’lerden kooperatif kurulması sürecini hızlandırmalarını da isteyerek, “Kooperatif işimizi kolaylaştıracak. Özelikle semt merkezlerimizdeki kadınlarımızın ürettiklerinin ev ekonomisine dönüşü konusunda satış yerleri verebileceğiz kooperatif olursa” diye konuştu.

Toplantıyı değerlendiren Taşkın ise bağımlılıkla ilgili 15 sayfalık çözüm odaklı bir rapor yayınlayacaklarını kaydetti. Taşkın, “Bu mesele insanın geleceğinin çalınmasının bir ileri aşaması. Çok ciddi bir mesele sadece yoksullukla alakalı değil, özgürlük eksikliğiyle de alakalı. Dünyada en fazla uyuşturucu madde bağımlılığı İran’da var; çünkü orada insanlar fakir ve özgür değil. Türkiye’de de aynısını yaşıyoruz. Bu konularda ciddi olarak sosyal politika önerileri geliştirmeli ve önce belediyelerde uygulamalıyız” diye konuştu.

“Türkiye’de güçlü bir sosyal devlet olsaydı, burada konuştuğumuz konuların yüzde 40’ını konuşmayacaktık” diyen Taşkın, çağın ultra merkeziyetçilik değil, yerindenlik çağı olduğunu belirterek, “Ben sana yakın olacağım ki, çözüme de yakın olacağım. Yerel yönetimlerin kuvvetli olması ülkemizin yararınadır” dedi. Taşkın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yerel yönetimler Türkiye’nin kalkınmasının da ana aktörleri olabilirler, o derece önemlidir. Yerel yönetimlerin kuvvetlenmesi sizlerin yararına olacak. Vadettiğimiz sosyal devleti inşa edersek birçok mesele kendiliğinden çözülecek. Neden siz şahıslara kurumlara gidip, bize şunu ver, demek zorunda kalasınız... Sistem oturduğunda zaten bunların yüzde 30’u, 40’ı çözülecek. En büyük samimiyet, sosyal devleti inşa etmektir, öbür hikayelerin çoğu boştur.”

“BELEDİYELERİMİZ DÜNYAYA ÖRNEK"

Toplantıda söz alan CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu da İzmir’de hem Büyükşehir Belediyesi’nin hem de Konak Belediyesi’nin Romanlarla ilgili çok güzel hizmetlere imza attığına dikkat çekti. Purçu, “İzmir’de belediyelerimiz dünyaya örnek çalışmalar yapıyor. İçiniz rahat olsun. İzmir, örnek bir şehir halkıyla, insanıyla” dedi. İzmir’deki kentsel dönüşüm çalışmalarının karşılıklı diyalogla, anlaşarak, rızayla yapılan bir dönüşüm olduğunu da vurgulayan Purçu, Konak’ın dünyadaki en büyük roman nüfusuna sahip yeri olduğunu ifade ederek, “Başkanımız buna uygun bir şekilde çalışıyor” dedi.