Ronald Koeman, Pjanic'in açıklamalarına cevap verdi

08 Eylül 2021 Çarşamba, 12:16

Koeman, "Anladığım kadarıyla Pjanic tarafında biraz hayal kırıklığı var. Oyun tarzımız, toplu ve topsuz oyun stratejimiz açısından girdiği forma rekabetinde diğer oyunculara kaybetti. Pjanic'in oynatılmamasında başka bir durum yok. Karmaşık bir durumda. Sürekli Pjanic'i denedik, denedik ama Pjanic'den daha iyi oyuncular olduğunu gördük." ifadelerini kullandı.

Pjanic'teki eksik noktanın ne olduğu sorusuna Hollandalı teknik adam, "Artık Pjanic hakkında konuşmak istemiyorum. Pjanic, artık Barcelona'nın oyuncusu değil ve herkesin görüşüne saygı duyuyorum. Pjanic ile işim bitti." cevabını verdi.

PJANIC KOEMAN HAKKINDA NE DEMİŞTİ?

Miralem Pjanic, Barcelona'dan neden ayrıldığıyla ilgili gelen soruya "Barcelona'da oynamak hedefimdi ama kendimi böyle bir karmaşanın içinde bulacağımı hiç düşünmemiştim. Koeman bana saygısızlık yaptı. Kovid-19 sebebiyle takıma geç katıldım ancak Koeman bir kez bile konuşmak için yanıma gelmedi. Beni takımla tanıştırmak için yanına çağırmadı. Bu durumu ilk kez yaşadım. Hayatım boyunca hiçbir teknik adamla problem yaşamamıştım. Bana 15 yaşında bir çocuk gibi davranıldı. Herkes bana neden oynamadığımı soruyordu ama bunu ben de bilmiyordum. Kimin sahada olup kimin olmayacağını belirleyen hocadır. Ancak bana neyi yanlış yaptığım ya da benden tam olarak ne istendiği hiçbir zaman söylenmedi. Koeman çok garip bir teknik direktör. Hayatımda ilk kez böyle bir yönetim tarzı gördüm." demişti.