Ronaldo 19 yıl sonra özür diledi
Brezilya'nın efsane forveti Ronaldo Nazario 2002 Dünya Kupası'nda popüler hale getirdiği saç kesimi için özür diledi.
2002 Dünya Kupası'nda Türkiye ile de hem grupta, hem de yarı finalde karşılaşan ve kupaya uzanan Brezilya'da Ronaldo'nun saçı çok konuşulmuştu.
Milli Takım forması giyen Ümit Davala ile beraber turnuvanın en ilginç sat stillerinden birine sahip olan Ronaldo'nun bu kesimi, dünyada birçok kişi tarafından da taklit edilmişti.
Sports Illustrated'a konuyla ilgili bir röportajında değinen Ronaldo, "2002 Dünya Kupası'ndaki saçım korkunçtu. Saçlarını o şekilde kestiren çocuklarını gören annelerden özür diliyorum" dedi.
Ronaldo, 2018'de verdiği bir röportajda ise, "Herkes diz sakatlığımı ve sahalara dönüşümü konuşuyordu. Saçımı bu şekilde traş ederek bu konuşmaları sona erdirdim" demişti.
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