Ronaldo maç sonunda formasını fırlattı

11 Nisan 2021 Pazar, 19:53

Serie A'da Inter'in 12 puan arkasında üçüncü sırada olan Juventus, sahasında Genoa'yı konuk etti. Siyah beyazlı ekip Dejan Kulusevksi, Alvaro Morata ve Weston McKennie'nin golleriyle rakibini mağlup ederken maç sonunda ilginç bir an yaşadı.

BU SEFER FORMA FIRLATTI

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Sırbistan ile oynanan maçta sayılmayan golden sonra sinirli bir şekilde kaptanlık bandını yere atan Ronaldo, bugünkü karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte formasını çıkartarak yere fırlattı.

"BUNLAR NORMAL ŞEYLER"

Maç sonu basın toplantısında Andrea Pirlo konuyla ilgili şunları söyledi, "Maçın başından beri gol atmak istiyordu. Şampiyonlar her zaman en iyisini yapmak ister. Bunlar normal şeyler. Maç bitmişti, gergin anların olması normal. Kulüp tarafından cezalandırılacağını sanmıyorum."