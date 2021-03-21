Rönesans Holding’e 320 milyon TL’lik bir ihale daha verildi

21 Mart 2021 Pazar, 09:00

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın da müteahhidi olan Rönesans Holding’e milyonlarca liralık bir ihale daha verdi. Rönesans Holding, İstanbul Yeşilköy’deki Atatürk Havalimanı’nın yakınlarında yer alan Hava Harp Okulu’nun yeni binalarını inşa edecek.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, TOKİ 5 Mayıs 2020 tarihinde “Hava Harp Okulu Binaları 1’inci Etap İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi” adı altında bir ihale düzenledi. Kamu İhale Kanunu’ndaki tartışmalı pazarlık usulüyle yapılan ihalenin sonucu ise yaklaşık 10 ay sonra açıkladı.

19 Mart'ta açıklanan sonuç ilanında ise ihalenin tam 320 milyon TL’ye Rönesans Holding’e bağlı REC Uluslararası İnşaat Yatırım Şirketi’ne verildiği ifade edildi. TOKİ ve şirket arasından imzalanan sözleşmeyle de ihalesi yapılan işin 550 gün içerisinde tamamlanması istendi.

YAZLIK SARAYI DA RÖNESANS YAPIYOR

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Rönesans Holding'in Ankara Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yanı sıra Marmaris Okluk Koyu'ndaki yazlık sarayı da inşa eden şirket olduğu biliniyor. Şirket aynı zamanda da milyarlarca lira kira ödenen tartışmalı şehir hastanelerinin ihaleleri ile birçok kamu kurumunun inşaat ihalelerini de aldı. 11 şehir hastanesinden, Adana, Yozgat, Elazığ, Bursa ve İstanbul Başakşehir’de bulunan toplam beş şehir hastanesini Rönesans Holding işletiyor.

PİSTİN ÜZERİNE İNŞA ETTİLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın geçen yıl meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği Elazığ depreminin ardından inşa ettirdiği konut projeleri için de Rönesans Holding’e tam 258 milyon TL’lik ihale vermişti. Öte yandan, Holding adından son olarak, milyonlarca liralık İstanbul Atatürk Havalimanı pistleri üzerine inşa edilen pandemi hastanesiyle söz ettirmişti.

SERVETİNİ İKİYE KATLADI

Rönesans Holding’in sahibi Erman Ilıcak, 2016-2018 yıllarında da servetini ikiye katladı. 2016 yılında 2 milyar dolar olan servetini 2018 yılında 4 milyar dolara çıkaran Ilıcak, Forbes dergisinin Türkiye'nin en zenginleri araştırmasında Murat Ülker’den sonra ikinci sıraya oturdu.