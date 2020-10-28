İlk Rus elektrikli otomobil yarışında arabalar lityum iyon pillerle donatıldı

28 Ekim 2020 Çarşamba, 10:54

Etkinlikte yer alan MINI sınıf yarış arabaları, Rosatom tarafından üretilen lityum iyon şarj edilebilir pillerle donatıldı.

9-11 yaş grubundaki çocukların katıldığı bu yarışlar, KAGK Academy Automotorsport F7 ile Rosatom tarafından St. Petersburg'un Kolpinsky ilçesinde bulunan Izhorets karting sahasında düzenlendi.

Yarışmaya lityum iyon pilleri ile donatılmış on adet 10 kW elektrikli Go-kart aracı katıldı. Karting araçları benzinli arabalara oranla yarış pistinde daha dinamik ve daha çok manevra kabiliyetine sahip araçlar olarak öne çıkıyor. Benzinli otomobillerin aksine, elektrikli karting araçlarında egzoz da bulunmuyor.

Bu nitelik, özellikle de kapalı karting sahaları için oldukça önemli. Egzoz gazı sebebiyle oluşabilecek hava kirliliği sorunu böylece çözülürken genç sporcuların bu gazdan rahatsız olmasının da önüne geçilmiş oluyor. Elektrikli araçlara geçiş, hem kiralık karting araçları hem de profesyonel ekipler için yeni fırsatlar yaratıyor.

Lityum iyonlu piller 40 Ah (amper-saat) kapasiteye sahip şekilde geliştirildi. Bu piller sayesinde karting araçları en az 20 dakika boyunca yarış modunda çalışabiliyor.

Ayrıca bu piller iki saat içinde tamamen şarj oluyor. Gerekirse, boşalan bataryayı hızlı bir şekilde şarj edilmiş bir batarya ile değiştirmek de mümkün. Bu hızlı işlem sayesinde go-kart aracı yarışa rahatlıkla devam edebiliyor.

Şirketin Genel Müdürü Emin Askerov, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Rus üretimi bu tür bir ekipmanın ortaya çıkması, enerji depolama sistemlerindeki hızlı gelişim sayesinde mümkün oldu. Bugünkü yarış, popülaritesi ivme kazanan çevre dostu bir spor geliştirmek için büyük bir potansiyel olduğunu gösterdi. Biz, şirket olarak enerji depolama cihazlarının, sadece kartingde değil, diğer elektrikli ulaşım türlerinde de hayata geçirilmesi için büyük bir potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz."

Lityum-iyon pilleri, enerji depolama konusunda hem teknik hem de ekonomik açıdan en uygun çözüm olarak sunuluyor. Su geçirmez yapıda olan bu piller, bakım ve şarj için özel odalara da gerek duymuyor.

Oldukça uzun ömürlü olan Lityum-iyon pillerinin yüksek enerji yoğunluğu, hafif ve kompakt olmalarını da sağlıyor. Yüksek güvenlik standartlarına uygun olarak üretilen lityum iyonlu pillerin benzerleri elektrikli yolcu araçlarında ve dünyanın en büyük üreticilerinin elektrikli araçlarında da kullanılıyor.