RTÜK Üyesi İlhan Taşcı: 2 bin 672 şikâyetin sadece 4’ü görüşüldü

12 Nisan 2021 Pazartesi, 02:00

Buna göre, son 5 yılda Atatürk ve Cumhuriyet ilkelerine yönelik küfür, aşağılama ve hakaret nedeniyle RTÜK’e 2 bin 672 şikâyet yapıldı. RTÜK bu şikâyetlerden yalnızca 4’üne ceza verdi.

Taşcı, 1 Ocak 2016 ile 1 Mart 2021 tarihleri arasında, Atatürk ve silah arkadaşlarına, milli mücadele kahramanları ile Cumhuriyetin ilke ve değerlerine yönelik televizyonlardaki hakaret, aşağılama ve küfür nedeniyle Üst Kurul’a yapılan şikâyetleri inceledi.

Taşcı’nın raporuna göre, hakaret, küfür, aşağılama içeren yayınlar nedeniyle ilk sırayı 448 şikâyetle Beyaz TV alırken, bu kanalı 307 şikâyet ile Akit TV izledi. TV Net kanalı hakkında 262 adet, A Haber hakkında 106 şikâyet gerçekleşirken, TRT Çocuk hakkında da 65 şikâyet yapılması dikkat çekti.

RTÜK’ün verilerine göre, bu başvurulardan yalnızca 4’ü Üst Kurul tarafından karara bağlandı. Bu kapsamda, TV Net, Ülke TV ve Kanal A’ya yaptırım uygulandı. Akit TV’de Atatürk’e ilişkin söylenen “zurnanın son deliğiydi Mustafa Kemal. Hasan Hüsnü Paşa’nın Yaveri, Emir Subayı ‘gel gel, git git yapan; bana su getir, sırtımı kaşı, bacağa makyaj yap, masaj yap’ emirlerini uygulayan Emir Subayı Mustafa Kemal’di” sözlerine de yalnızca para cezası verildi.

YÜZDE 1 PARA CEZASI

Taşcı, çalışmasında muhalefet liderleri ve milletvekillerine küfür, hakaret ve aşağılama içeren yayınlarla ilgili şikâyetleri de inceledi. Buna göre, muhalefete hakaret başvurusunda birinci sırada 189 başvuruyla A Haber yer aldı. Bu kanalı Akit TV 51 şikâyet, Beyaz TV 37, ATV 31, Kanal 24 ise 23 adet şikâyetle izledi. Diğer kanallarla ilgili de RTÜK’e toplam 434 şikâyet ulaştı. Üst Kurul, bu şikâyetlerden 34’ü hakkında rapor düzenledi. Bunların arasında Akit TV’nin Ulucanlar Cezaevi’nden yaptığı yayında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik “Kemal Kılıçdaroğlu gibi isimlerin işte bu darağacında asılmasını, idam edilmesini bekliyor” gibi tepki çeken sözlerin yalnızca kanalın reklam gelirinin yüzde 1 kadar idari para cezası alması dikkat çekti.

‘GEÇİŞTİRMEYE YÖNELİK’

Durumu değerlendiren Taşcı, “Rakamlar ortaya koyuyor ki, RTÜK Başkanı ve yönetimi, Atatürk ve Cumhuriyet değerleri konusunda duyarsız. Şikâyetlerle yaptırım arasındaki orantısızlık bunun açık göstergesidir. Hiç kimse ülkenin kurucusu Atatürk’e yönelik televizyonlardaki hakareti, küfrü görmezden gelemez” dedi. Verilen cezaların “geçiştirmeye” yönelik olduğunu kaydeden Taşcı, “Cezalar gerçekten suçla orantılı olsa, caydırıcı hale gelir. Ancak göstermelik cezalar, bir anlamda Atatürk ve Cumhuriyet’le öteden beri meselesi olan yayıncıları cesaretlendiriyor” ifadelerini kullandı.