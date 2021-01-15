RTÜK Üyesi Taşçı'dan saldırıların ardından iktidar medyasına tepki
RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, bugün gerçekleşen organize saldırıların iktidara yakın medya organlarında yer almamasına tepki göstererek, "Onca televizyon, bakan istifa eder izinsiz haberi veremezler. Siyasetçiler, gazeteciler sokak ortasında saldırıya uğrar duyuramazlar" dedi.
KRT TV programcısı Avukat Afşin Hatipoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu kimliği belirsiz gruplarca yapılan saldırıların hedefi oldu. Söz konusu saldırıların iktidara yakın basın organlarında yer almamasını sert sözlerle tepki gösteren Taşçı, "Onca televizyon, bakan istifa eder izinsiz haberi veremezler. Siyasetçiler, gazeteciler sokak ortasında saldırıya uğrar duyuramazlar. Sadece ama sadece kendilerine verilen metinleri haber diye okurlar. Ekran onların, kumanda iktidarın" dedi.
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