RTÜK Üyesi Taşçı'dan saldırıların ardından iktidar medyasına tepki

15 Ocak 2021 Cuma, 18:44

KRT TV programcısı Avukat Afşin Hatipoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu kimliği belirsiz gruplarca yapılan saldırıların hedefi oldu. Söz konusu saldırıların iktidara yakın basın organlarında yer almamasını sert sözlerle tepki gösteren Taşçı, "Onca televizyon, bakan istifa eder izinsiz haberi veremezler. Siyasetçiler, gazeteciler sokak ortasında saldırıya uğrar duyuramazlar. Sadece ama sadece kendilerine verilen metinleri haber diye okurlar. Ekran onların, kumanda iktidarın" dedi.