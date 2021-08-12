RTÜK'ten FOX'da yayınlanan 'Aşk Mantık İntikam' dizisine ceza
FOX TV’de yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisine RTÜK tarafından ceza kesildi. İlhan Şen ve Burcu Özberk’in başrolünü paylaştığı dizide kadına karşı ayrımcılığı besleyen aşağılayıcı ifadelerin yer alması gerekçesiyle kurum tarafından para cezası ve program durdurma cezası verildi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) FOX TV'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam adlı diziye ceza verdi.
RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, haftalık olağan toplantıda, izleme raporları ele alındı. RTÜK toplantısında başrollerinde Burcu Özberk, İlhan Şen, Melisa Döngel ve Burak Yörük’ün yer aldığı Aşk Mantık İntikam dizisine ceza uygulanmasına karar verildi.
ÜST SINIRDAN CEZA
Aşk Mantık İntikam dizisinde toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen ve kadına karşı ayrımcılığı besleyen aşağılayıcı ifadeler olduğu düşüncesiyle yayıncı kanala üst sınırdan idari para cezası ve program durdurma yaptırımı uygulandı.
AŞK MANTIK İNTİKAM DİZİSİNİN KONUSU
Dar gelirli bir ailenin kızı olan Esra, yaşam standartlarını değiştirmek için mühendis Ozan ile mantık evliliği yaptı ancak maddi ve manevi zorluklardan dolayı boşandılar. Ayrılık sonrası kendine bir yazılım şirketi kuran Ozan, kendini geliştirerek zengin oldu. Esra ile yolları kesişen Ozan, inat uğruna hoşlanmadığı eski eşini işe aldı. Birbirinden nefret ettiklerini söyleyen ancak aşkları bitmeyen çift, anlaşamasalar da aynı iş yerinde çalışmaya başladı.
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