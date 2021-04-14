RTÜK'ten 'Survivor', 'Çukur' ve Yasak Elma' cezası

14 Nisan 2021 Çarşamba, 17:29

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), “Baraj” dizisinde evli bir erkeğin, hamile olmamasına rağmen hamileymiş gibi davranan başka bir kadın tarafından kandırılmasını “çarpık ilişki” olarak değerlendirerek, dizinin yayınlandığı FOX TV’ye idari para cezası verdi. RTÜK, Halk TV'ye de "Eyüpsultan Belediyesi yardımlarında AKP üyelik şartının arandığı" iddialı haber nedeniyle idari para cezası verilmesinde karar kıldı.

RTÜK’ün haftalık olağan toplantısında izleme uzmanlarının raporları ele alındı. RTÜK kaynaklarından edinilen bilgiye göre toplantının ilk gündemi Kanal D’de yer alan “Arka Sokaklar” dizisiydi. “Arka Sokaklar”da bir avukatın darp edildiği görüntülere 20 farklı baronun şikayeti sonucu dizinin yayınlandığı Kanal D’ya idari para cezası verildi.

BİR CEZA DA ÇUKUR'A

Show TV’nin Çukur dizisine de şiddet, kavga ve işkence görüntüleri yer aldığı belirtilirken Kanun’da yer alan “Yayın hizmetleri,….. Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz” hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle yapımı yayınlayan kanala idari para cezası verilmesine hükmetti.

FOX TV’YE "ÇARPIK İLİŞKİ" CEZASI

FOX TV’de yer alan "Baraj" dizisi hakkında düzenlenen rapor doğrultusunda RTÜK, evli bir erkeğin, hamile olmamasına rağmen hamileymiş gibi davranan başka bir kadın tarafından kandırılmasını ve bu konuda "çarpık ilişki ve diyaloglar" tespit etti.

RTÜK, evlilik ve ailenin varlığını anlamsız kılan ve bu değerleri zayıflatan, toplumda kutsal olarak kabul edilen evliliğe bakış açısını olumsuz yönde etkileyen içerikler yer aldığı, dizi filmin 6112 sayılı Kanun’un 8. Maddesinin 1. Fıkrasının (f) bendinde yer alan “Yayın ilkeleri, …. Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz” hükmünü ihlali gerekçesiyle FOX’a idari para cezası verilmesine karar verdi.

YASAK ELMA DİZİSİNE DE "MİLLİ VE MANEVİ DEĞER" CEZASI

FOX TV’de yer alan "Yasak Elma" dizisin bir bölümünde eşini zehirleyerek öldürmek suretiyle maddi kazanç elde etme olayının anlatıldığı ifade edilen sahneler incelendi. Kadın karakterler üzerinden verilen maddi menfaat için her yol mubahtır şeklindeki mesajların Türk toplumunun milli ve manevi değerleriyle ailenin korunması ilkesine aykırı olduğuna karar veren RTÜK, yayın ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle FOX’a idari para cezası yaptırımı uyguladı.

SURVİVOR’A YAPTIRIM

"Survivor"daki fiziki performans oyunlarında oyuncular arasında yaşanan olağanüstü gerilimler sırasında çıkan kavga ve argo kullanımının ekrana yansıması yayıncı TV 8’e ceza getirdi. Programda şiddeti bir model olarak gösteren örneklerin çok sayıda yer aldığı, böylelikle şiddetin normalleşmesine sebep olunduğu kanaatine varan RTÜK, Kanundaki "Yayın hizmetleri,... Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz" hükmü doğrultusunda TV 8’e idari para cezası verdi.

HALK TV’YE CEZA

Bir vatandaşın Eyüpsultan Belediyesi’nden yardım istediği ancak bu yardımın AKP’ye üyelik şartıyla yapılacağı iddiasına yer veren Halk TV Ana Haber Bülteni’ni inceleyen RTÜK, haberde iddia edilenlerin gerçekle bağdaşmadığını ifade etti.

Üst Kurul, haberi hazırlayan kanalın muhatap belediye yetkililerinden konunun doğruluğunu teyit etme sorumluluğu olmasına rağmen bunu yapmadan gerçek dışı bir şekilde birtakım iddialarda bulunmasını yasa ihlali olarak değerlendirerek Halk TV’ye de idari para cezası verilmesine karar verdi."