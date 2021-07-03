Ruhani'den "5. dalga" uyarısı!

03 Temmuz 2021 Cumartesi, 14:59

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın anti-virüs görev gücü toplantısında yaptığı konuşmada, "Ülke genelinde beşinci dalgaya doğru ilerlediğimize dair endişeler var" diyerek halkı güneyden ülkeye giriş yaptığı söylenen "Delta varyantı"na karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İlk olarak Hindistan'da tespit edilen ve şu an en az 85 ülkede rastlanan Delta, şimdiye kadar tanımlanmış tüm Covid-19 varyantları arasında "en bulaşıcı varyant" olarak kabul ediliyor.

Resmi rakamlara göre, İran'da şu ana dek 3,2 milyondan fazla kişi enfeksiyona yakalanırken 84.000'den fazla kişi de yaşamını yitirdi.

İran Sağlık Bakanlığı ise başkent Tahran ve Tahran eyaletindeki diğer dokuz şehri, koronavirüs risk ölçeğindeki en yüksek kategori olan "kırmızı" olarak sınıflandırdı. Kırmızı kategorideki merkezlere son zamanda Fars, Hürmüzgan, Kirman ve Sistan-Belucistan'ın güney ve güneydoğu illeri de katıldı.

İran 5 Mayıs'ta, Kum ilinde Delta varyantı taşıyan üç vaka olduğunu doğruladı.