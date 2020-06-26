Rus bilim insanı Vyaçeslav Şurşakov insanlığın Ay ve Mars'ta neden yaşayamayacağını açıkladı

26 Haziran 2020 Cuma, 09:39

Rusya Bilimler Akademisi Biyomedikal Sorunlar Enstitüsü İnsanlı Uzay Uçuşlarının Radyasyon Güvenliği Bölüm Başkanı Vyaçeslav Şurşakov, insanlığın Ay ve Mars'ta yüksek radyasyon ve galaktik radyasyon nedeniyle yaşayamayacağını belirtti.

Sputnik’e konuşan Şurşakov şu ifadeleri kullandı:

”Güneş sistemindeki radyasyon açısından, Dünya'dan başka insanlığın yaşamı için elverişli bir alan yok. Dünya bizim uzay gemimiz, güneş patlamaları ve galaktik radyasyondan koruyan bir atmosfer ve manyetik alanımız var.”

Ay'daki radyasyon dozunun, Dünya'dakinin 400 katı olduğuna dikkat çeken Şurşakov, “Mars'ta radyasyon dozu Ay'dan 1.5 kat daha az, ancak Mars'ta ve Ay'da insan sağlığını olumsuz etkileyen galaktik kozmik radyasyon var” dedi.

Şurşakov, keşfedilen dış gezegenlerde (güneş sistemi dışındaki gezegenler) öncelikle manyetik alan aranması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Manyetosfer koruyucu bir kalkan oluşturur ve eğer mevcut değilse, atmosfer dış gezegenden gelen yakındaki yıldızdan canlı organizmalar için ortaya çıkacak tüm sonuçlarla birlikte sönecektir."

Kaynak: Sputnik