Rus elçiden 'Rusya Esad'dan memnun değil' iddialarına yanıt

18 Mayıs 2020 Pazartesi, 16:26

İran'ın Mehr haber ajansına demeç veren Cagaryan, "Bildiğiniz gibi, Rusya'nın Esad'dan memnun olmadığına dair birtakım spekülasyonlar var. Ancak bunlar, Rusya'nın resmi tutumunu yansıtmayan kişisel açıklamalar. Rusya, Suriye'deki siyasi sürece ve bu ülkedeki meşru hükümete destek vermeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Sputnik'in haberine göre, Suriye'nin geleceğinin o ülkenin halkına ait olduğunu ve o ülkeyle ilgili kararları sadece Suriye halkının alabileceğini kaydeden Cagaryan, "Astana sürecinin garantör ülkeleri Rusya, Türkiye ve İran'ın çabalarına olan desteğimizi de belirtmek isterim. Üçlü çabalarımız sayesinde askeri faaliyetleri durdurmayı ve müzakereleri başlatmayı başardık" dedi.