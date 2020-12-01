Rus medyasından 'Putin’in yakın koruması intihar etti' iddiası

01 Aralık 2020 Salı, 11:37

Rus medyasından Moskovski Komsomolets gazetesi, Kremlin’de görev yapan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın korumaları arasında yer alan Ulusal Güvenlik Servisi (FSO) görevlisi Mihail Zaharov’un intihar ettiğini iddia etti. Gazete yayınladığı haberinde, “Putin’in korumalarından biri Kremlin arazisinde canına kıydı” başlığıyla duyurdu.

İntihar olayıyla ilgili Kremlin’den henüz açıklama yapılmadı.

'İNTİHAR NEDENİ HAKKINDA BİLGİ YOK'

Haberde, intihar eden kişinin “Başkan Putin’in kişisel güvenliğinden sorumlu kişilerden biri olduğu” iddiasına yer verildi.Öte yandan pek çok Rus yayın organı, habere kaynak olarak Telegram’dan yayın yapan Baza ajansını gösterdi.

Söz konusu haberlerde, intihar eden FSO görevlisinin Mihail Zaharov olduğu belirtildi. İntihar nedeni hakkında bir bilgi verilmezken, Zaharov’un eşinden ayrı yaşadığı ve aralık ayından anlaşmalı olarak boşanmaya hazırlandıkları belirtildi.