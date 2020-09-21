Rus ve Türk askerleri İdlib’de tatbikat gerçekleştirdi

21 Eylül 2020 Pazartesi, 11:00

İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinin koordinasyon merkezinin Başkan Yardımcısı Yevgeniy Polyakov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus ve Türk askerleri arasında İdlib’de tatbikat gerçekleştirildiğini söyledi. Polyakov, “Tatbikatta devriye görevinde doğrudan yer alan askerlerin koordinasyonuna, özel sinyaller kullanılarak iletişim kurulmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi” dedi.

Polyakov, tatbikatın başlıca amacının, militanların devriye konvoyuna saldırması gibi acil bir durumda iki ülkenin askerleri arasında koordinasyon üzerinde çalışmak olduğunu ifade etti. Sputnik’te yer alan habere göre, Polyakov’a göre, tatbikat sırasında yaralıları ve zarar gören askeri araçları tahliyeye, ayrıca destek birliklerinin nasıl hareket edeceğine ilişkin çalışmalar yürütüldü.