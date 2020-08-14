Rusya: ABD'ye aşı konusunda işbirliği teklifinde bulunmadık

Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Aleksey Kuznetsov, Rusya'nın ABD'ye koronavirüs aşısı geliştirilmesi alanında işbirliği teklifi sunmadığını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
14 Ağustos 2020 Cuma, 15:14
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CNN, Rus yetkililerin Washington'a Covid-19 aşısı konusunda işbirliği teklif ettiğini ancak ret cevabı aldığını öne sürmüştü. Haberde, Moskova'daki Rus yetkililerin bunu doğruladığı da iddia edilmişti.

CNN televizyonunun iddiası hakkında Sputnik'e demeç veren Kuznetsov, "Rusya Sağlık Bakanlığı, aşıyla ilgili olarak ABD tarafına resmi teklif sunmadı" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamıştı. 



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