Rusya, ABD’yi ülkedeki protestoları desteklememesi konusunda uyardı

24 Ocak 2021 Pazar, 10:25

Rusya’ya dönüşü sırasında havaalanında önce gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Rus muhalif lider Aleksei Navalny’in destekçileri tarafından düzenlenen protesto gösterileri devam ederken, Rusya’dan konuya ilişkin olarak ABD’ye sert bir uyarı geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Navalny destekçilerinin devam eden protestolarını desteklememesi konusunda ABD’ye uyarıda bulunarak, “Barışçıl olduğu öne sürülen şiddet eylemlerini teşvik etmek” ile suçladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da, Rusya Dışişleri Bakanlığının ABD’ye yönelik yaptığı açıklamayı alıntılayarak, sosyal medya hesabında paylaştı.

Zaharova, gün içinde sosyal medya hesabında Navalny destekçilerini eleştiren birçok paylaşımda bulundu.

