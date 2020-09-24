Rusya: Sputnik V aşısı için 1.2 milyar dozdan fazla sipariş alındı

24 Eylül 2020 Perşembe, 16:53

Aşı çalışmalarıyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Dmitriyev, "Sputnik V'ye yönelik küresel ilgiyi ele alacak olursak, bu aşı için halihazırda 1.2 milyar dozun üzerinde sipariş aldık. Dış ülkelerin bu ilgisi, Rus aşısının kalitesini ortaya koyuyor" dedi.

Aşı üretim kapasitesine de değinen Dmitriyev, aralık sonuna doğru ayda yaklaşık 10 milyon doz seviyesine çıkmayı planladıklarını kaydetti. Bu sayede Rusya'da aşı olmak isteyen herkesi 6-9 aylık bir dönemde aşılama imkanının olacağını söyleyerek Rusya'nın tüm vatandaşlarına Covid-19 aşısı yapan ilk ülke olacağının altını çizdi.

Bununla birlikte Vektor Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve ülkenin ikinci koronavirüs aşısının patentinin de gelecek hafta verilebileceği belirtildi. Rusya Federal Fikri Mülkiyet Hizmetleri (Rospatent) Başkanı Grigoriy İvliyev, Rus basınına yaptığı açıklamada, gelecek hafta Vektor Merkezi’nin geliştirdiği aşının tesciline yönelik başvuru çalışmalarının tamamlanacağını ifade etti.

İvliyev, başvuru onaylanırsa, aşının patentinin verileceğini kaydetti. İvliyev, “Gamaleya Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik V aşısına patent vermiştik, ancak Vektor Merkezi’nden de aşı başvurusu var. Gelecek hafta bu yöndeki çalışmaları tamamlayacağız” dedi.

Kaynak: Sputnik