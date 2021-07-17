Rusya’da radardan kaybolan uçağın görüntüleri ortaya çıktı
Rusya’nın Tomsk Bölgesi’nde radardan kaybolduktan bir süre sonra yeri tespit edilen yolcu uçağının görüntüleri ortaya çıktı.
Rusya’ya bağlı Sibirya’daki içinde toplam 17 kişinin bulunduğu uçak radardan çıkmış, çalışmalar sonucu uçağın radardan kaybolmasından yaklaşık 2 buçuk saat sonra uçağın yeri tespit edilmişti. Ormanlık alana sert iniş yapan uçağın görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde uçağın sürüklendikten sonra ters döndüğü ve uçakta büyük ölçüde hasar meydana geldiği görüldü.
Kendi imkanlarıyla uçaktan çıkan 2’si çocuk toplam 17 kişinin ise sağlık ve kurtarma ekipleri tarafından helikopterlerle 70 kilometre uzaklıktaki Kedrovy kentinde bulunan bir hastaneye götürüldüğü bildirildi. Hastanede yapılan ilk incelemelerde yolcuların kazadan hafif sıyrıklar ve kanamalarla kurtulduğu duyurulurken, yolculara yönelik tedbir amaçlı kontrollere devam edildiği aktarıldı.
Radardan çıkan uçağa ilişkin görüntülerden bazıları şu şekilde:
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