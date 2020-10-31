Rusya’dan Ermenistan’ın destek talebine yanıt
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i arayıp devam eden çatışmalarda yardım istemesinin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Çatışmalar Ermenistan’a sıçrarsa Rusya, Erivan’a tüm desteği sağlayacak" denildi.
Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonları kararlılıkla sürdürüyor. Çatışmalarda ağır kayıp vermeye devam eden Ermenistan’ın Başbakanı Nikol Paşinyan sabah saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arayarak yardım istemişti.
Azerbaycan tarafından Ermenistan sınırlarına saldırıları olduğunu iddia eden Paşinyan, Rusya’dan yardımı iki ülke arasında 1997 yılında yapılan güvenlik anlaşmasına dayanarak istemişti.
Sabah yapılan görüşmenin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Çatışmaların Ermenistan topraklarına sıçraması durumunda anlaşmaya uygun olarak Rusya, Erivan’a gerekli tüm desteği sağlayacaktır" denildi.
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