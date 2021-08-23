Rusya'dan Taliban ve karşıt gruplar arasında arabuluculuk açıklaması
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Afganistan'da yerel gruplar ile Taliban arasındaki çatışmalar nedeniyle yeni iç savaş ihtimalinin değerlendirildiğini belirterek, Rusya'nın taraflar arasında ara buluculuk yapmasının söz konusu olmadığını söyledi.
Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de video konferans yöntemiyle katıldığı, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünün (KGAÖ) bugünkü Afganistan konulu toplantısını değerlendirdi.
Toplantıda KGAÖ üyesi ülkelerin liderlerinin, Afganistan'dan kaynaklanan olası tehditler nedeniyle derin endişelerini ifade ettiklerini anlatan Peskov, "KGAÖ'nün bu konuda olayların nasıl gelişeceğini yakından izlemesi gerekiyor." dedi.
Afganistan'dan gelen bazı kişilerin KGAÖ üyesi ülkelere "sızabileceklerini" ve bunun önlenmesi gerektiğini kaydeden Peskov, "Bugünkü KGAÖ toplantısında, Afganistan'da yeni iç savaş ihtimali, yeni tehditler ve tehlikelerin oluşabileceği olası süreç de değerlendirildi. Elbette kimse bu olaylara müdahale etmeyi düşünmüyor." diye konuştu.
Peskov, Rusya'nın, Pencşir'deki yerel gruplar ile Taliban arasında ara buluculuk yapıp yapmayacağına yönelik soruyu yanıtlayarak, "Hayır böyle bir şey söz konusu değil." ifadesini kullandı.
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