Rusya'dan Türkiye'ye Kırım tepkisi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Daimi Temsilcisi, Kırım Başbakan Yardımcısı Georgiy Muradov, Türkiye'nin Kırım Platformu zirvesine destek veren tavrını "rezalet" olarak nitelendirdi. Muradov, 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimine atıfta bulunarak, "Rusya'nın nasıl yardım ettiği iyi hatırlanmalı" dedi.

cumhuriyet.com.tr
23 Ağustos 2021 Pazartesi, 16:47
Rusya'dan Türkiye'ye Kırım tepkisi
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Medya günlüğünden Fuad Safarov'un haberine göre Muradov, "Ankara, ne yazık ki, Rusya'nın toprak bütünlüğüne karşı Amerikan-Kiev provokasyonunu destekleyerek rezil bir tavır aldı. Bu politika, Türkiye için ortak tarihimizin bir daha hatırlanmaması gereken zorlu sayfalarını dikkate almıyor. Bir Rus atasözünün de vurguladığı gibi, uluslararası ilişkilerde toprak ihlali politikası izlemek, kendinizin de düşeceğini düşünmeden bir başkası için çukur kazmaya benzer" dedi. 

Muradov ayrıca, "Türkiye, 15 Temmuz gecesi Türk Cumhurbaşkanı'nın darbeden kurtarılmasına Rusya yönetiminin nasıl yardım ettiğini iyi hatırlamalı" dedi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yapılan Kırım Platformu zirvesine, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 44 ülke ve uluslararası örgütten temsilciler katılıyor.


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