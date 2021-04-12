Rusya'dan, Türkiye'ye olan uçuşlara kısıtlama kararı
Rusya Başbakan Yardımcısı Golikova, Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nin Türkiye ile havayolu iletişimin 15 Nisan’dan 1 Haziran’a kadar sınırlandırılmasına karar verdiğini duyurdu.
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Rusya vatandaşlarının sağlığını korumanın bir öncelik olduğunu vurgulayarak, tur operatörlerine Türkiye tur satışlarına ara vermelerinin önerildiğini ifade etti.
Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre, basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Golikova, “Temel görevimizin yeni tip koronavirüs enfeksiyonuna karşı Rusya vatandaşlarının sağlığını ve insidans ile ilgili istikrarlı durumu korumak olduğunu belirtmek isterim. Operasyon merkezi, hava trafiğinin açık olduğu ülkelerdeki enfeksiyonun yayılmasını sürekli olarak izliyor” diye konuştu.
‘TUR OPERATÖRLERİNE TÜRKİYE TUR SATIŞLARINA ARA VERMELERİ ÖNERİLDİ’
Rus yetkili makamlarının tur operatörlerine Türkiye tur satışlarına ara vermelerini önerdiklerine dikkat çeken Golikova, “Tur operatörlerine, aynı dönem içinde Rusya Federasyonu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne tur ürünlerinin satışına ara vermeleri önerildi” ifadelerini kullandı.
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