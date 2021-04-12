Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Türkiye'yi uyarıyoruz
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Ukrayna'ya insansız hava araçları (İHA) tedarik etmesiyle ilgili soruya "Moskova, Türkiye ve diğer ülkeleri Kiev'in militarist eğilimlerinin teşvik edilmemesi konusunda uyarıyor" yanıtını verdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi'yle görüştükten sonra Dışişleri Bakanı Samih Şukri'yle bir araya gelerek ortak basın toplantısı düzenledi.
Sputnik'in haberine göre Lavrov, bir basın mensubunun Türkiye'nin Ukrayna'ya İHA vermesine nasıl yaklaştıklarını sorması üzerine Rusya'nın Ankara ve diğer başkentleri Kiev'in militarist eğilimlerinin teşvik edilmemesi konusunda uyardığını ifade etti.
Rusya'nın Türkiye dahil tüm ülkelere Kiev'in açıklamalarını iyi analiz etmelerini tavsiye ettiğini belirten Lavrov, "Tüm ilgili ülkelere, Türkiye de bunlardan biri, mevcut durumu, Kiev rejiminin ebedi militarist açıklamalarını incelemelerini tavsiye ettiğimizi ve bu militarist eğilimleri teşvik etmemeleri konusunda uyardığımızı belirtmek isterim" dedi.
Video Haberler
- CHP'li Tezcan'dan '128 milyar dolar' sorusu
- AKP hesabından yapılan paylaşıma sert tepki
- Neredeyse başka kadınla evleniyordu!
- İstanbul'un göbeğinde bıçaklı cinsel saldırı
- Adalet Bakanı Gül'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı
- Davutoğlu'nun halay sırasındaki zor anları
- İkiz kardeşler aynı gün koronavirüsten yaşamını yitirdi
- Halk otobüsünde sosyal mesafe ve maske tartışması
- Hemşirenin otomobiliyle 30 metreden bahçeye uçma anı
- Ölümden kıl payı kurtuldu
En Çok Okunan Haberler
- Akılalmaz ihmal! BionTech aşıları boşa gitti
- Sosyal medyada gündem olan Hafize Aydağ konuştu
- Ural'ın Montrö ve Kanal İstanbul yorumuna tepki yağdı
- Kabine toplantısından önce çarpıcı açıklama
- Kabine toplantısı öncesinde flaş iddia
- Portakal'dan, Erdoğan'a sert tepki
- Erdoğan’la görüşen Kasımpaşalı amiral
- Çok konuşulacak Ahmet Necdet Sezer çıkışı
- Valilikten, Almanya'ya gönderilen 43 kişi için açıklama
- Peker cephesinden TRT spikeri Dede'ye ağır sözler