SADAT ile Libyalı güvenlik şirketi arasında anlaşma iddiası

26 Haziran 2020 Cuma, 15:19

Africa Intelligence'da yer alan haberde, emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi yönetimindeki SADAT'ın, Libyalı eski diplomat ve asker Fawzi Boukatif'e ait Security Side adlı güvenlik şirketiyle ortaklık anlaşması imzaladığı iddia edildi.

2017 yılında Libya'nın Uganda Büyükelçisi olarak görev yapan Boukatif'in, bu görev öncesinde, Libya'da faaliyet yürüten İslamcı 17 Şubat Şehitleri Tugayı'nın da komutanlığını yaptığı biliniyor.

Security Side güvenlik şirketinin sahibi Fawzi Boukatif



Haberde, Boukatif'in yönetimindeki Security Side şirketinin, özellikle Türkiye'nin Libya'ya müdahalesinin ardından birkaç aydır askeri eğitim ihaleleri almaya çalıştığından bahsediliyor.

ABD'NİN TERÖR LİSTESİNE GİRDİ

Aralık 2013'te NY Times'ta çıkan bir bilgi notunda Boukatif'ten, "17 Şubat Tugayı'nın komutanı, isyancı milis koalisyonunun eski lideri, Bingazi'deki Amerikalıları sık sık ziyaret eden ve onlarla yakın temas halinde olan bir isim" şeklinde bahsediliyor.

Ancak 2017 yılında, ABD Temsilciler Meclisi tarafından kamuoyuna sunulan bir terör listesinde, 75 Libyalı ile beraber dönemin Uganda Büyükelçisi Boukatif'in de adı geçiyor.

Boukatif, 17 Şubat Tugayı'nın komuta ettiği dönemde



Listedeki isimler Katar Devleti'ne destek olmak ve terör faaliyetleri yürütmekle suçlanırken, listenin sık sık teröre destek iddialarıyla gündeme gelen Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Bahreyn tarafından onaylandığı belirtiliyor. Terör suçlarının kapsamıyla ilgili bilgi verilmiyor.

MÜSLÜMAN KARDEŞLERE YAKIN

Listede Boukatif'in yanında, "Katar Devleti ve Müslüman Kardeşler (Libya) arasındaki askeri ve mali koordinasyonu sağlayan kişi (devrim sırasında 17 Şubat Tugayının lideri)" ifadeleri yer alıyor.

Bukatif aynı tarihlerde Libya Herald haber sitesine verdiği demeçte, Kaddafi'ye karşı 25 yıl mücadele ettiğini ve halk hareketi sırasında 'devrimciler ile NATO' arasında bir temas noktası olduğunu söyleyerek, suçlamaları reddediyor.

HİZMETLER VE REFERANSLAR

Security Side şirketinin resmi internet sitesinde yer alan hizmetler bölümünde; GSM ve uydu izleme, mobil ve statik koruma hizmetleri (silahlı ve silahsız), yakın koruma görevleri (yerel ve uluslararası), zırhlı araç kiralama, ani müdahale, kaçırma ve rehine olaylarında ülke içi destek, tercümanlık ve güvenli konaklama gibi hizmetler göze çarpıyor.

Şirketin referansları arasında ise AB, Fransa, Almanya, Kanada ve İsviçre diplomatik temsilciliklerinin yanı sıra Total gibi çok uluslu şirketler bulunuyor.

Security Side eğitim çalışmaları. Kaynak: http://www.securityside.ly/



Security Side eğitim çalışmaları. Kaynak: http://www.securityside.ly/



SADAT NEDİR?

28 Şubat döneminde, irtica suçlamasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nden atılan 23 subay ve astsubay tarafından 2012'de kurulan SADAT'ın bugüne dek Yemen, Libya ve Suriye’de faaliyet yürüttüğü öne sürülüyor.

Şirket 2013 yılında Libya ordusu ile askeri spor tesisi ve zırhlı araç bakım-onarım merkezi kurmak için iki adet iyi niyet protokolü imzaladı. Ancak Ağustos 2013’de Hafter tarafından başlatılan isyan sonrası ilişkiler sekteye uğradı.

SADAT'ın kurucusu Adnan Tanrıverdi Libya'da, 2013

Son olarak, TSK güçlerinin Libya’ya gitmesine olanak tanıyan tezkerenin TBMM'den geçmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalif güç olarak bizim orada farklı ekiplerimiz olacak" açıklamasını yapmıştı.