Sadece Samanyolu Galaksisi'nde, 6 Milyar daha "Dünya" olabilir

23 Haziran 2020 Salı, 14:35

Kanada'daki British Columbia Üniversitesi'nden (UBC) Michelle Kunimoto'nun açıklamasına göre hesaplamaları, her G-tipi yıldız için üst limitte 0,18 Dünya benzeri gezegen olduğunu gösteriyor.

Bir gezegenin Dünya-benzeri olarak sınıflandırılması için kayalık, yaklaşık olarak Dünya boyutunda ve Güneş-benzeri bir yıldızın yaşanabilir bölgesinde yörüngede olması gerekiyor. Bu tür gezegenler, yıldızlarının yaydığı ışık dalgalarında çok daha küçük değişikliklere sebep olmalarından dolayı çok daha büyük olan yoldaşları devasa gaz bulutlarına göre daha zor fark ediliyor. Bu yüzden de şu ana kadar doğrulanmış olan 4.164 dış gezegenin çok büyük bir kısmı buz ve gaz devlerinden oluşuyor.

Ancak Astrophysical Journal üzerinde yayınlanan Kunimoto ve bir diğer UBC Astronomu olan Jaymie Matthews'in yeni araştırması, henüz bulunamayan çok daha fazla Dünya-benzeri gezegen olması ihtimalini ortaya koyuyor.

DÜNYA-BENZERİ GEZEGENLERİN ORANINI TAHMİN ETTİLER



Kunimoto ve Matthews, NASA'nın artık emekli olmuş gezegen arayıcısı Kepler görevinin verilerini "ileri modelleme" adı verilen bir teknik ile bir araya getirerek, Kepler'in yaklaşık 200.000 yıldızlık aramasında "kaçırmış" olabileceği Dünya-benzeri gezegenlerin oranını tahmin ettiler.

Kunimoto'nun açıklamasına göre araştırma, Kepler'in aradığı yıldızlar çevresindeki dış gezegenlerin tam nüfusunu simüle ederek başladı: "Her gezegeni, benim gezegen arama algoritmamın onları bulmuş olacak olup olmaması ihtimaline 'belirlendi' veya 'kaçırıldı' olarak işaretledim. Sonra, belirlenmiş gezegenleri gerçek gezegenler kataloğum ile karşılaştırdım. Eğer simülasyon yakın bir benzerlik gösterdiyse, o zaman ilk nüfus muhtemelen o yıldızların yörüngesinde bulunan gerçek gezegen nüfusunun iyi bir temsiliydi."

6 MİLYARA ULAŞIYOR

Bu yöntemi kullanarak Dünya'nın boyutunun 0,75 ve 1,5 katı büyüklükte olan, Güneş benzeri yıldızının çevresinde 0,99 ve 1,7 astronomik birim (AU – Dünya ve Güneş arasındaki mesafe) uzaklıkta yörüngede olan ve galaksideki G-tipi yıldızların üst limitini kullanarak yapılan hesaplama, yaklaşık 6 milyara ulaşmaktaydı.

Kaynak: Chip