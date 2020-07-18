‘Sadece tartıştılar’

18 Temmuz 2020 Cumartesi, 06:00

Vodafone Park’ta Beşiktaş ile karşılaşacak F.Bahçe’nin bir gün önceki idmanında Emre Belözoğlu’yla Nabil Dirar’ın tartıştıkları bilgisini aldım.

Bu tartışmanın boyutunu araştırırken bazı meslektaşlarım olayın yumruklaşmaya kadar vardığından söz etti. Son haftalar gerginlik had safhada olabilir. Bu doğaldır.

Öğrendim ki; tartışmada yumruklaşma olmamış. Biliyorsunuz Dirar, F.Bahçe ile sözleşmesini sezon ortasında 2022 yılına kadar uzatmıştı. Gün içinde F.Bahçe Kulübü’nün resmi yayın organından olayla ilgili şu açıklama geldi:

“Antrenman sırasında iki oyuncumuz arasında her takımda yaşanabilecek ikili bir tartışma yaşanmıştır. Kaptanımız Emre Belözoğlu takım arkadaşı Nabil Dirar’a daha dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunmuştur. Ayrıca kaptanımız Emre Belözoğlu tarafından takım arkadaşlarına haberde iddia edilen söylemler kesinlikle sarf edilmemiş, manşetlere taşınan olaylar yaşanmamıştır. Yaşanan tartışma sonrasında oyuncumuz Dirar, hocamız Tahir Karapınar tarafından tesislere gönderilmiştir.”